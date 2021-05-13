Başiskele Belediyesi Bayramda Çocukları Unutmadı

İlçede geleceğin teminatı çocuklara büyük değer Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün talimatıyla harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri düzenlediği etkinlikle ilçenin şanslı çocuklarına bir sürpriz hazırlayarak bayram sevincini yaşattı.

Geçen Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle şeker toplayamayan çocuklar, Başiskele Belediyesi ekiplerinin sürpriziyle bayram sevincini yaşadı.

Özenle süslenen üstü açık klasik woswos arabalar ve belediye araçlarının oluşturduğu kortej, çocuk şarkıları eşliğinde mahalleleri dolaştı. Pamuk Prenses, Karagöz ve Hacivat maskotlarıyla birlikte oyunlar oynayan ve dans eden minikler, bayram şekerlerini de maskotların elinden aldılar.

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün bayram tebriği de hoparlörden iletilen etkinlikte, 7'den 77'ye tüm Başiskelelilerin gönüllerine dokunuldu. Ramazan Bayramı boyunca tüm mahallelerde devam edecek etkinlik halk tarafından büyük beğeni topladı.

Sevinçleri gözlerinden okunan çocuklar ve aileleri etkinliği düzenleyen Başkan M. Yasin Özlü ve ekibine teşekkür ettiler.