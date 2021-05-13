13 May 2021 - 22:57- Gündem Güncelleme: 13 May 2021 - 22:59
Başiskele Belediyesi Bayramda Çocukları Unutmadı
Başiskele Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan dolayı Ramazan Bayramı’nda evlerinde kalmak zorunda kalan çocukları unutmadı.
İlçede geleceğin teminatı çocuklara büyük değer Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün talimatıyla harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri düzenlediği etkinlikle ilçenin şanslı çocuklarına bir sürpriz hazırlayarak bayram sevincini yaşattı.
Geçen Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle şeker toplayamayan çocuklar, Başiskele Belediyesi ekiplerinin sürpriziyle bayram sevincini yaşadı.
Özenle süslenen üstü açık klasik woswos arabalar ve belediye araçlarının oluşturduğu kortej, çocuk şarkıları eşliğinde mahalleleri dolaştı. Pamuk Prenses, Karagöz ve Hacivat maskotlarıyla birlikte oyunlar oynayan ve dans eden minikler, bayram şekerlerini de maskotların elinden aldılar.
Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün bayram tebriği de hoparlörden iletilen etkinlikte, 7'den 77'ye tüm Başiskelelilerin gönüllerine dokunuldu. Ramazan Bayramı boyunca tüm mahallelerde devam edecek etkinlik halk tarafından büyük beğeni topladı.
Sevinçleri gözlerinden okunan çocuklar ve aileleri etkinliği düzenleyen Başkan M. Yasin Özlü ve ekibine teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.