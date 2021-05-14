İSU bayramda 24 saat görev başında  

Korona salgınından dolayı alınan 17 günlük tam kapanma süreciyle birlikte Kocaeli genelinde yatırımlarını hızlandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı nedeniyle verilen ara ile birlikte yatırımlarını sürdürecek. Bayram sonrası çalışmalarını program çerçevesinde hızlandıracak olan İSU Genel Müdürlüğü, bayram nedeniyle Kocaeli genelindeki 12 şube müdürlüğünde nöbetçi ekipleri hazır bulunduruyor.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET

İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri yanı sıra SCADA Kontrol Merkezi, ALO 185 Çağrı Merkezi gibi birimleri ile 7 gün 24 saat hizmet veren İSU Genel Müdürlüğü, 12 ilçe şube müdürlüğünde nöbetçi ekipler ile ani gelişen şebeke arızalarına müdahale ediyor.

SAĞLIK’TAN NÖBETÇİ EKİPLERE TEŞEKKÜR

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, İzmit, Kartepe ve Kandıra Şube Müdürlüğü şantiyelerinde bulunan nöbetçi ekipleri yerinde ziyaret ederek Korona salgını ve bayram nedeniyle zor şartlarda görev yapan çalışanlara teşekkür etti. Çalışanların sağlıklarının önemli olduğunu ifade eden Genel Müdür Sağlık, pandeminin korunma kurallarına dikkatli olması tavsiyesinde bulunarak, ”Salgın ve bayram gibi önemli bir dönemlerde su ve çevre gibi hayati hizmetler için çalışıyoruz. Bundan dolayı da çalışma arkadaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Yapılacak hizmetlerde temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkatli olunması gerekmektedir. Bu önemli zamanda yaptığınız fedakârlıktan dolayı bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.