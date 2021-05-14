İzmit Belediye Meclisi 17 Mayıs’ta toplanıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma kararının ardından yapılamayan İzmit Belediyesi Meclis Toplantısı 17 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. 19 gündem maddesinin görüşüleceği mecliste büyük tartışmalara neden olan komisyon seçimleri ile elsa Plaza İş Merkezinde bulunan 146 adet büro ve dükkandan oluşan bağımsız bölümlerin davası ile rapor, yönetmelik görüşmeleri, İzmit’te kırsal mahallelerin kaybetmiş olduğu hakların kazanabilmesi için gerekli araştırmaların yapılması, sözleşmeli personele ödenecek ücretin tespiti ve İzmit Belediyesi’nin işçi tazminatlarının ödenmesi için kredi alma talebi de meclis gündemine gelecek.