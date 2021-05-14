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14 May 2021 - 10:34- Gündem G: 14 May 2021 - 10:37

İsrail zulmünü kınamak için konvoy oluşturdular

Kocaeli'de servis aracı işletmecileri, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

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Minibüs ve midibüsleriyle Çayırova ilçesinde bir araya gelen işletmeciler, konvoy oluşturdu. Konvoydakiler Çayırova, Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde tur atarak klakson eşliğinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı. Polis, geçiş güzergahında önlem aldı.​​​​​​​
# Gebze

14 May 2021 - 10:34 - Gündem

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