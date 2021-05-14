Başiskele Hüseyin Kaptan Şehitliği ve Anıtı'nda İlk Buruk Bayram

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün girişimleriyle 1. Dünya Savaşı yıllarında Başiskele'de Ermeni çetelerince şehit edilen atalarımızın anısına yaptırdığı ve 24 Nisan'da ilk kez ziyarete açılan Başiskele Hüseyin Kaptan Şehitliği ve Anıtı bayramın ilk gününde ziyaretçilerini ağırladı.

Başiskele Belediyesi tarafından Seymen Mahallesi'nde atalarımıza yakışır şekilde inşa edilen şehitlik, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada Şehit Hüseyin Kaptan'ın torunları Hüseyin Serim ve Recep Serim tarafından ziyaret edildi. Buruk bir bayram yaşayan torunlar, atalarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudular ve dualar ettiler.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Hüseyin ve Recep Serim, kahraman atalarına yakışır bir şehitliğin yapımına katkı sağladığı için Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'ye hayr dualarda bulunarak kendisine ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.