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14 May 2021 - 11:52- Gündem G: 14 May 2021 - 11:54

Kocaman’dan sağlık çalışanlarına bayram ziyareti

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, tam kapanma sürecinde idrak edilen Ramazan Bayramı’nda büyük bir özveriyle salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca tüm yurtta uygulanan tam kapanma sürecinde idrak edilen Ramazan Bayramı’nda Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

KOCAMAN’DAN ANLAMLI KUTLAMA

Başkan Kocaman, İlçe Sağlık Müdürlüğü binasını ziyaret ederek İlçe Sağlık Müdürü Dr.Harun Arslan başta olmak üzere salgın sürecinde büyük bir özveriyle görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı.

KOCAMAN NÖBETÇİ PERSONELLE BAYRAMLAŞTI

Belediye Başkanı Kocaman daha sonra Kartepe Belediyesi hizmet binasına geçti. Burada görevi 7/24 görevlerinin başında salgınla mücadelede çağrı merkezinde ve sahada görev alan Alo Evlat Sağlık Kulübü personelinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

ÖZVERİYLE GÖREV BAŞINDA

Tam kapanma sürecinde Ramazan Bayramı’nı idrak ettiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Ramazan Bayramı’nın 1.gününde Kartepe'mizin Sağlığı ve Hizmeti için mesai mefhumu gözetmeden çalışan sağlık çalışanlarımıza ve belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor hayırlı bayramlar diliyorum” açıklamasında bulundu.

14 May 2021 - 11:52 - Gündem

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