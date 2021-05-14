Buruk bayram geçiren yaşlıları unutmadılar

Türk Hava Kurumu Darıca Şube Başkanlığı ve Kocaeli Sportif Havacılık ve Doğa Sporları (KOSHADOS) Vefa Sosyal Destek Ekibi, Yaşlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin (YAS-DER) destekleriyle etkinlik düzenledi. Ekipler, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde yaşlı vatandaşların evlerine giderek, onları ziyaret etti. Sosyal mesafe çerçevesinde yaşlılarla sohbet eden ekipler, daha sonra da meyve sepeti ve çikolata ikramında bulundu. Yaşlı vatandaşlar ise bayramda kendilerini unutmayan ekiplere teşekkür etti.
"İKİ KELAM GÜZEL CÜMLENİZİ BEKLİYORLAR"
Yaşlıları bayram günü ziyaret ederek hayır dualarını aldıklarını belirten Derviş Emre Polat, "Türk Hava Kurumu Darıca Şube Başkanlığı ve Kocaeli Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Vefa Sosyal Destek Ekibi olarak bayramda Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğimizin destekleri ile yaşlılarımızı ziyaret ettik, bayramlarını kutladık. Ellerini öpemedik ama meyve sepeti ve çikolata ikramında bulunduk. Hayırlı dualarını aldık. Pandemi nedeniyle evlerine girip misafir olamasak da onların yüzlerinin gülmesi ile her şeye bedel. Bu süreç içerisinde yaşlılarımızın sevdiklerimizin yanına gidemezsek de onları aramayı ihmal etmeyelim. Emin olun onlar telefonlarının başında sizlerin aramasını ve iki kelam güzel cümlemizi bekliyorlar” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.