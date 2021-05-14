14 May 2021 - 16:35- Gündem Güncelleme: 14 May 2021 - 16:37
Pişmaniye üreticilerinden İzmit Belediyesine teşekkür
Pandemi sürecinde ekonomileri bozulan üreticiye destek olmak için bayram öncesinde personele ve pazarcı esnafına İzmit Pişmaniyesi dağıtan İzmit Belediyesine pişmaniyeciler derneğinden teşekkür geldi
Üretimi ve yerli üreticiyi destekleme hamleleriyle başarılı işlere imza atan İzmit Belediyesi pandemi sürecinde ekonomileri bozulan ve işleri durma noktasına gelen esnafa destek olmak için her fırsatı değerlendiriyor. Bayram öncesinde pişmaniye üreticisine destek olmak için personele ve esnafa bayram çikolatası ikram etmek yerine İzmit Pişmaniyesi’ni tercih eden İzmit Belediyesi cumartesi günleri kurulan semt pazarlarında da pazarcı esnafına pişmaniye dağıttı.
Pişmaniye üreticilerine destek olmak amacıyla İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği ile koordinasyon kurarak 700 adet pişmaniye temin eden İzmit Belediyesi üreticilerin de memnuniyetini kazandı. Dernek başkanı olan Buşah Pişmaniye Genel Müdürü Mustafa Şahin belediyenin pazarcı esnafına pişmaniye dağıtım görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak üreticiler adına teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.