Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
14 May 2021 - 16:35- Gündem G: 14 May 2021 - 16:37

Pişmaniye üreticilerinden  İzmit Belediyesine teşekkür

Pandemi sürecinde ekonomileri bozulan üreticiye destek olmak için bayram öncesinde personele ve pazarcı esnafına İzmit Pişmaniyesi dağıtan İzmit Belediyesine pişmaniyeciler derneğinden teşekkür geldi

mask

 
Üretimi ve yerli üreticiyi destekleme hamleleriyle başarılı işlere imza atan İzmit Belediyesi pandemi sürecinde ekonomileri bozulan ve işleri durma noktasına gelen esnafa destek olmak için her fırsatı değerlendiriyor. Bayram öncesinde pişmaniye üreticisine destek olmak için personele ve esnafa bayram çikolatası ikram etmek yerine İzmit Pişmaniyesi’ni tercih eden İzmit Belediyesi cumartesi günleri kurulan semt pazarlarında da pazarcı esnafına pişmaniye dağıttı.
 

ÜRETİCİDEN TEŞEKKÜR

Pişmaniye üreticilerine destek olmak amacıyla İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği ile koordinasyon kurarak 700 adet pişmaniye temin eden İzmit Belediyesi üreticilerin de memnuniyetini kazandı. Dernek başkanı olan Buşah Pişmaniye Genel Müdürü Mustafa Şahin belediyenin pazarcı esnafına pişmaniye dağıtım görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak üreticiler adına teşekkür etti.
# İzmit, destek

14 May 2021 - 16:35 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaman’dan sağlık çalışanlarına bayram ziyareti mask
Kocaman’dan sağlık çalışanlarına bayram ziyareti
Başiskele Hüseyin Kaptan Şehitliği ve Anıtı'nda İlk Buruk Bayram mask
Başiskele Hüseyin Kaptan Şehitliği ve Anıtı'nda İlk Buruk Bayram
İSU bayramda 24 saat görev başında   mask
İSU bayramda 24 saat görev başında  
41 gence Bisiklet   mask
41 gence Bisiklet  
Başiskele Belediyesi Bayramda Çocukları Unutmadı mask
Başiskele Belediyesi Bayramda Çocukları Unutmadı
İzmit’te 19 halk pazarı  15 Mayıs’ta da açık  mask
İzmit’te 19 halk pazarı  15 Mayıs’ta da açık 
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı mask
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi mask
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi
Papetti Mahmut vefat etti mask
Papetti Mahmut vefat etti
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı mask
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
Kocaeli’de beşiz bebekler dünyaya geldi mask
Kocaeli’de beşiz bebekler dünyaya geldi

GALERİ

Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim mask
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi mask
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı mask
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi mask
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL