Pişmaniye üreticilerinden  İzmit Belediyesine teşekkür

Üretimi ve yerli üreticiyi destekleme hamleleriyle başarılı işlere imza atan İzmit Belediyesi pandemi sürecinde ekonomileri bozulan ve işleri durma noktasına gelen esnafa destek olmak için her fırsatı değerlendiriyor. Bayram öncesinde pişmaniye üreticisine destek olmak için personele ve esnafa bayram çikolatası ikram etmek yerine İzmit Pişmaniyesi’ni tercih eden İzmit Belediyesi cumartesi günleri kurulan semt pazarlarında da pazarcı esnafına pişmaniye dağıttı.

ÜRETİCİDEN TEŞEKKÜR

Pişmaniye üreticilerine destek olmak amacıyla İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği ile koordinasyon kurarak 700 adet pişmaniye temin eden İzmit Belediyesi üreticilerin de memnuniyetini kazandı. Dernek başkanı olan Buşah Pişmaniye Genel Müdürü Mustafa Şahin belediyenin pazarcı esnafına pişmaniye dağıtım görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak üreticiler adına teşekkür etti.