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14 May 2021 - 16:40- Asayiş G: 14 May 2021 - 16:41

Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı!

Koronavirüs nedeniyle bugün iki vatandaşımız hayatını kaybetti

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokak’ta ikamet eden, Büyükşehir Belde A.Ş’den emekli Recep Aksel’in eşi, 2 çocuk annesi Hörü Aksel (46) Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Aksel’in cenazesi Kent Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

4 ÇOCUK BABASI

Kartepe Ataevler Mahallesi’nde ikamet eden, çay fabrikasından emekli, 4 çocuk babası İsmet Şenol (78 )Kovid-19’a bağlı solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Şenol’un cenazesi Uzunbey Camii’nden alınarak Uzunbey Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# İzmit, Büyükşehir

14 May 2021 - 16:40 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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