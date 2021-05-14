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14 May 2021 - 16:41- Spor G: 14 May 2021 - 16:42

Gökdeniz, Ümit Milli takım aday kadrosuna davet edildi

Ümit Millî Takımımızın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesi, hazırlık kapsamında 2 Haziran 2021 Çarşamba günü Ukrayna U21 Milli...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Ümit Millî Takımımızın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesi, hazırlık kapsamında 2 Haziran 2021 Çarşamba günü Ukrayna U21 Milli Takımı ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı. Kadroda Kocaelispor’dan Antalyaspor’a transfer olan, ilimizin genç ve önemli futbolcularından Gökdeniz Bayrakdar da yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
# İstanbul, eğitim

14 May 2021 - 16:41 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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