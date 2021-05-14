Ankara Demirspor ile Kocaelispor arasında oynanan 2. Lig Play Off maçında iki takım da "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Öte yandan Ankara Demirspor görevlisi Ramazan Ünal’ın da aynı maçta disipline aykırı hareketleri PFDK’ya sevk edildi.
14 May 2021 - 16:44- Spor Güncelleme: 14 May 2021 - 16:46
Disipline sevk edildik!
Ankara Demirspor ile Kocaelispor arasında oynanan 2. Lig Play Off maçında iki takım da "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na...
14 May 2021 - 16:44 - Spor Yazdır
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cengi̇z Şahi̇n - Maçı izledik bir kocaelisporlu olarak kısıtlamaların olduğu dönemde tribüne taraftar nasıl gider anlaşılır gibi değil. Birisi çıkıp derhal açıklama yapsın.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.