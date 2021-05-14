Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
14 May 2021 - 16:44- Spor G: 14 May 2021 - 16:46

Disipline sevk edildik!

Ankara Demirspor ile Kocaelispor arasında oynanan 2. Lig Play Off maçında iki takım da "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Ankara Demirspor ile Kocaelispor arasında oynanan 2. Lig Play Off maçında iki takım da "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Öte yandan Ankara Demirspor görevlisi Ramazan Ünal’ın da aynı maçta disipline aykırı hareketleri PFDK’ya sevk edildi.

14 May 2021 - 16:44 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Cengi̇z Şahi̇n - Maçı izledik bir kocaelisporlu olarak kısıtlamaların olduğu dönemde tribüne taraftar nasıl gider anlaşılır gibi değil. Birisi çıkıp derhal açıklama yapsın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mayıs 18:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sakatlanan futbolculardan çok iyi haber! mask
Sakatlanan futbolculardan çok iyi haber!
Büyükşehir, Umut Ramazan’ın bayramda yüzünü güldürdü   mask
Büyükşehir, Umut Ramazan’ın bayramda yüzünü güldürdü  
Avantajı kaptık! “1-1” mask
Avantajı kaptık! “1-1”
Zorlu çeyrek final öncesi Kocaelispor Ankara'da... mask
Zorlu çeyrek final öncesi Kocaelispor Ankara'da...
Adı gibi ÇETİN soyadı KORKMAZ bir savaşçı mask
Adı gibi ÇETİN soyadı KORKMAZ bir savaşçı
Arif Gülen’den Galatasaray’a: Para değil oyuncu istiyoruz mask
Arif Gülen’den Galatasaray’a: Para değil oyuncu istiyoruz
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı mask
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi mask
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi
Papetti Mahmut vefat etti mask
Papetti Mahmut vefat etti
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı mask
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
Kocaeli’de beşiz bebekler dünyaya geldi mask
Kocaeli’de beşiz bebekler dünyaya geldi

GALERİ

Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim mask
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi mask
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı mask
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi mask
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL