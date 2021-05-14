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14 May 2021 - 18:15- Gündem G: 14 May 2021 - 18:16

‘’Biz boyadık. Ayazmalılara meydan okuyorum!’’

İzmit Belediyesinin başlattığı merdiven renklendirme çalışmaları halkın desteğiyle çığ gibi büyüyor. Mahallesi’ndeki merdivenleri boyayan Yuvam Turgutlular, Ayazma Mahallesi’ne boyama için meydan okudu

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İzmit Belediyesinin kenti beton görüntüsünden kurtarmak ve estetikle buluşturmak için başlattığı halkın ortak kullanım alanlarındaki merdivenleri gökkuşağı renklerine boyama çalışmalarının heyecanı vatandaşı da sardı. İlçenin dört bir yanında yaptığı boyama işlemleriyle göze hitap eden İzmit Belediyesinin bu akımı halkın da ilgi odağı oldu. Farklı mahallelerde yapılan boyama çalışmalarından haberdar olan ve çok etkilenen mahalleliler kendi mahalle ve sokaklarındaki merdivenlerin de boyanmasını talep ediyor.
 
GÖNÜLLÜ OLARAK BOYUYORLAR
 
Şehrin birçok noktasında merdiven renklendirme ve duvar boyama çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesinin sıraya aldığı çalışmaları beklemek istemeyen vatandaşlar malzeme talebinde bulunuyor, işçiliklerini kendileri üstlenerek merdivenlerini rengarenk boyuyor. Personel desteği de sunan İzmit Belediyesi halkın renklendirme çalışmalarını sahiplenmesinden büyük memnuniyet duyuyor. İzmit’in cıvıl cıvıl olmasını isteyerek eline fırçayı alan mahalleliler merdivenleri kendileri boyadığı gibi boyamasını istediği mahallelere de meydan okuyor.
 
AYAZMA’YA ‘HODRİ MEYDAN’ 
 
Merdiven boyama çalışmalarını çevresindeki alanların düzenlenmesi, renklendirilmesi veya ışıklandırmasıyla da destekleyen İzmit Belediyesinin ‘cıvıl cıvıl İzmit’ girişimini destekleyen Yuvam Turgut Mahallesi sakinleri merdiven başına geçti. Malzemelerini belediyeden temin eden mahalleliler çok sık kullandıkları merdivenleri hep birlikte eğlenerek boyadı. Boyama çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkan çalışmadan çok memnun kalan Turgutlular, Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek’e meydan okuyarak merdiven boyamaya davet eti.
 
İZMİT’İMİZ ÇOK GÜZEL OLSUN
 
Yuvam Turgut Konutları sakinlerinden Cemal Taşçı, ‘’Merdiven boyama işlemi gerçekleştiriyoruz. İzmit’e tüm renkleri katan ve merdivenleri boyayan emektaşlarımıza, arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hizmeti bize sağlayıp malzeme tedarikini sağlayan Fatma Başkan’ımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimiz gönüllü olarak boyama yapıyoruz. Bu bir akım olsun ve bütün merdivenler rengârenk olsun. İzmit’imizi güzelleştirelim istiyorum ve Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek’e meydan okuyorum’’ dedi.
# İzmit

14 May 2021 - 18:15 - Gündem

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