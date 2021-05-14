Normalleşmenin detayları netleşti! Akşam sokak kısıtlaması sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP teşkilatlarıyla bayramlaşma programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs sabahı sona erecek tam kapanma sonrası uygulanacak normalleşme takviminin Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine toplantısı sonrası açıklanacağını söyledi.

"KONTROLLÜ NORMALLEŞMENİN ADIMLARINI ATIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyerek "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI CUMARTESİ GÜNÜ OLMAYACAK

Gözler ilk Kabine toplantısına çevrilmişken, kademeli normalleşmenin de nasıl olacağı merak konusu oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olması bekleniyor. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının yalnızca pazar günü devam edeceği konuşuluyor.

İşte 17 Mayıs'tan sonra uygulanacağı düşünülen normalleşme planı: