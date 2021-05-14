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14 May 2021 - 20:07- Gündem G: 14 May 2021 - 20:08

İzmit Belediyesi bayramda polisleri de unutmadı

Vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan polisleri unutmayan İzmit Belediyesi, polis merkezlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı

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İzmit Belediyesi, pandemi sürecinde halkın refahı için büyük emek veren kolluk kuvvetlerinin bayramlarını kutladı. İzmit Belediyesi Muhtarlar Masası Koordinatörü ve Meclis Üyesi Süleyman Şen ile İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Fındık, bayramın 2. gününde Bekirpaşa, Sümer ve Saraybahçe Polis Merkezi’ni ziyaret ederek polis memurlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı. 
 

HÜRRİYET’İN SELAMLARINI İLETTİLER

 
Meclis Üyesi Süleyman Şen ile zabıta müdürü Ümit Fındık, Bekirpaşa Polis Merkezi Amiri Komiser Emrah Aydın, Saraybahçe Polis Merkezi Amiri Komiser Burak Sav ve Sümer Polis Merkezi Amiri Komiser Murat Başaran ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileten Şen ile Fındık, polis merkezi amirlerine pişmaniye hediye etti.
# İzmit

14 May 2021 - 20:07 - Gündem

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