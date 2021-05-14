14 May 2021 - 20:07- Gündem Güncelleme: 14 May 2021 - 20:08
İzmit Belediyesi bayramda polisleri de unutmadı
Vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan polisleri unutmayan İzmit Belediyesi, polis merkezlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı
İzmit Belediyesi, pandemi sürecinde halkın refahı için büyük emek veren kolluk kuvvetlerinin bayramlarını kutladı. İzmit Belediyesi Muhtarlar Masası Koordinatörü ve Meclis Üyesi Süleyman Şen ile İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Fındık, bayramın 2. gününde Bekirpaşa, Sümer ve Saraybahçe Polis Merkezi’ni ziyaret ederek polis memurlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Meclis Üyesi Süleyman Şen ile zabıta müdürü Ümit Fındık, Bekirpaşa Polis Merkezi Amiri Komiser Emrah Aydın, Saraybahçe Polis Merkezi Amiri Komiser Burak Sav ve Sümer Polis Merkezi Amiri Komiser Murat Başaran ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileten Şen ile Fındık, polis merkezi amirlerine pişmaniye hediye etti.
# İzmit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.