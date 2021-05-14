İzmit Belediyesi bayramda polisleri de unutmadı

İzmit Belediyesi, pandemi sürecinde halkın refahı için büyük emek veren kolluk kuvvetlerinin bayramlarını kutladı. İzmit Belediyesi Muhtarlar Masası Koordinatörü ve Meclis Üyesi Süleyman Şen ile İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Fındık, bayramın 2. gününde Bekirpaşa, Sümer ve Saraybahçe Polis Merkezi’ni ziyaret ederek polis memurlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı.

HÜRRİYET’İN SELAMLARINI İLETTİLER

Meclis Üyesi Süleyman Şen ile zabıta müdürü Ümit Fındık, Bekirpaşa Polis Merkezi Amiri Komiser Emrah Aydın, Saraybahçe Polis Merkezi Amiri Komiser Burak Sav ve Sümer Polis Merkezi Amiri Komiser Murat Başaran ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileten Şen ile Fındık, polis merkezi amirlerine pişmaniye hediye etti.