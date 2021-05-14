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14 May 2021 - 20:08- Gündem G: 14 May 2021 - 20:10

‘Çay Simit İzmit’ sohbetleriyle  İzmitliler ünlü isimleri ağırlayacak

İzmit Belediyesinin kentin tanınırlığını arttırmak ve halka moral olmak için hayata geçirdiği ‘Çay Simit İzmit’ sohbetleriyle İzmitliler’in evine konuk olacak ünlü isimler, şehre yeni bir soluk getirecek 

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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in ulusal ve uluslararası tanınırlığını arttırmak adına yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Hürriyet’in, İzmit’e yeni bir soluk getirmek için hayata geçirdiği ‘Çay Simit İzmit’ sohbetleriyle İzmitliler her ay ünlü isimleri evlerinde konuk edecek. Bir buçuk yıldır süren pandemi nedeniyle bunalan vatandaşlar, ‘Çay Simit İzmit’ programıyla birlikte moral bulacak, neşelenecek. 

İLK ULUSAL İZMİT PROGRAMI

 
İzmit’in tanınırlığını artıracak ‘Çay Simit İzmit’ sohbetleri, hey ay İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in youtube hesabından İzmitliler ile buluşacak. Sanata ve sanatçıya destek veren İzmit Belediyesinin kültürel programının moderatörlüğünü ünlü oyuncu ve sunucu Çiçek Dilligil yapacak. ‘Çay Simit İzmit’ sohbetleri İzmit’te çekilen ve kenti anlatan ilk düzenli ulusal formatlı program olacak. 

İZMİT, GENİŞ KİTLELERE TANITILACAK

 
Youtube üzerinden İzmit’in yanı sıra tüm dünyaya ulaşacak programda İzmit’e özgü simit, pişmaniye ve mancarlı pide gibi yöresel ürünler tanıtılacak. ‘Çay Simit İzmit’ sohbetleri, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin daha geniş kitlelerce bilinmesine de katkı sağlayacak. 
 

İLK PROGRAM BU BAYRAM

 
İzmit’e farklılık getirecek programın startı Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü verilecek. İlk programda Çiçek Dilligil’in konukları şarkıcı Fatma Turgut ile komedyen Cem İşçiler olacak. İzmit Belediyesi Atatürk Evi’nde çekilen program 15 Mayıs Cumartesi (yarın) saat 17.00’de İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in youtube hesabından yayınlanacak.
# İzmit, destek

14 May 2021 - 20:08 - Gündem

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