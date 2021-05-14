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14 May 2021 - 20:10- Siyaset G: 14 May 2021 - 20:11

BTP liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘helallik’ cevabı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş: Sıkıntıya düşen herkes, destek olmadığınız için sıkıntıya düştü. Destek olduklarınızın rahatı gayet yerinde

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” sözlerini değerlendirdi.

Destek olduklarınızın rahatı gayet yerinde”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan BTP lideri Hüseyin Baş, “Sıkıntıya düşen herkes, destek olmadığınız için sıkıntıya düştü. Destek olduklarınızın rahatı gayet yerinde” dedi.
Hüseyin Baş’ın paylaşımı şöyle; "Desteklerinize rağmen sıkıntıya düşen kimse olmadı sayın cumhurbaşkanım. O yüzden öyle demeyin, kendinize haksızlık edersiniz. Sıkıntıya düşen herkes, destek olmadığınız için sıkıntıya düştü. Destek olduklarınızın rahatı gayet yerinde...
# destek

14 May 2021 - 20:10 - Siyaset

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