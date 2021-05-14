Engin Koyun: Lazım olan skoru alacağız

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, rövanş maçında kendilerine lazım olan skoru elde edeceklerini ve Ankara Demirspor’u eleyeceklerine inandıklarını belirtti.

GOL YEMESEK DAHA İYİ OLACAKTI

Pazar günü istenen oyun ve güçlü bir futbol ile yarı finale kalacaklarına inandığını belirten Engin Koyun şu şekilde konuştu: İki ayaklı mücadelenin ilkinde, deplasmandan gollü beraberlikle dönmek iyidir. Gol yemesek daha iyi olacaktı. Özellikle son bölümlere doğru net pozisyonlarımız vardı.

GEREĞİNİ YAPACAKLAR

İnşallah rövanş maçında teknik kadromuzun ve futbolcularımızın gereğini yapacağını düşünüyorum. Şehir bizden bir galibiyet bekliyordu, oyun olarak belki taraftarımız beklenen düzeyi göremedi ancak kesinlikle endişe duyulmasın. 0-0 ve her türlü galibiyet bize yetiyor. Skor ve sonuca dayalı bir maça çıkacağız ve umut ediyorum ki her şey bizim istediğimiz gibi sonuçlanacaktır.