Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
14 May 2021 - 20:11- Spor G: 14 May 2021 - 20:12

Engin Koyun: Lazım olan skoru alacağız

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, rövanş maçında kendilerine lazım olan skoru elde edeceklerini ve Ankara Demirspor’u eleyeceklerine inandıkları...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, rövanş maçında kendilerine lazım olan skoru elde edeceklerini ve Ankara Demirspor’u eleyeceklerine inandıklarını belirtti.

GOL YEMESEK DAHA İYİ OLACAKTI

Pazar günü istenen oyun ve güçlü bir futbol ile yarı finale kalacaklarına inandığını belirten Engin Koyun şu şekilde konuştu: İki ayaklı mücadelenin ilkinde, deplasmandan gollü beraberlikle dönmek iyidir. Gol yemesek daha iyi olacaktı. Özellikle son bölümlere doğru net pozisyonlarımız vardı.

GEREĞİNİ YAPACAKLAR

İnşallah rövanş maçında teknik kadromuzun ve futbolcularımızın gereğini yapacağını düşünüyorum. Şehir bizden bir galibiyet bekliyordu, oyun olarak belki taraftarımız beklenen düzeyi göremedi ancak kesinlikle endişe duyulmasın. 0-0 ve her türlü galibiyet bize yetiyor. Skor ve sonuca dayalı bir maça çıkacağız ve umut ediyorum ki her şey bizim istediğimiz gibi sonuçlanacaktır.

14 May 2021 - 20:11 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sakatlanan futbolculardan çok iyi haber! mask
Sakatlanan futbolculardan çok iyi haber!
Büyükşehir, Umut Ramazan’ın bayramda yüzünü güldürdü   mask
Büyükşehir, Umut Ramazan’ın bayramda yüzünü güldürdü  
Avantajı kaptık! “1-1” mask
Avantajı kaptık! “1-1”
Zorlu çeyrek final öncesi Kocaelispor Ankara'da... mask
Zorlu çeyrek final öncesi Kocaelispor Ankara'da...
Adı gibi ÇETİN soyadı KORKMAZ bir savaşçı mask
Adı gibi ÇETİN soyadı KORKMAZ bir savaşçı
Arif Gülen’den Galatasaray’a: Para değil oyuncu istiyoruz mask
Arif Gülen’den Galatasaray’a: Para değil oyuncu istiyoruz
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı mask
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi mask
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi
Papetti Mahmut vefat etti mask
Papetti Mahmut vefat etti
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı mask
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
Koronavirüs Kocaeli'de dört can daha aldı! mask
Koronavirüs Kocaeli'de dört can daha aldı!

GALERİ

Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim mask
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi mask
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı mask
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi mask
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL