Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
14 May 2021 - 22:22- Gündem G: 14 May 2021 - 22:23

İzmit Belediyesi bayramda da  çevre mesaisinde

Ramazan Bayramı’nda da çalışmalarını hızla sürdüren İzmit Belediyesi, Turan Güneş Caddesi, Adnan Menderes ve Demokrasi bulvarlarında uzayan otları biçti

mask

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki ot biçme çalışmalarına Ramazan Bayramı’nda da aralıksız devam ediyor. Tam kapanma sürecini değerlendiren ekipler, Turan Güneş Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı ve Demokrasi Bulvarı’ndaki refüjlerde, kaldırım kenarlarında ve yeşillik alanlarda uzayan otları biçti. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeler tam kapanma sonrası için hazır hale getirildi.
 

TAM KAPANMA MESAİSİ

 
Ot biçme çalışmalarıyla ilgili konuşan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Amiri Uğur Arslan, “Normal zamanda ana caddeler ve bulvarlarda çalışmak zor oluyor. Sokağa çıkma yasaklarında trafik daha az olduğu için çalışmalarımızı hızlandırdık. Yol kenarlarındaki, refüjlerdeki, yeşil alanlardaki otları temizliyoruz. Çalışmalarımız kent genelinde program dahilinde devam ediyor. İzmitliler için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
# İzmit

14 May 2021 - 22:22 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
‘Çay Simit İzmit’ sohbetleriyle  İzmitliler ünlü isimleri ağırlayacak mask
‘Çay Simit İzmit’ sohbetleriyle  İzmitliler ünlü isimleri ağırlayacak
İzmit Belediyesi bayramda polisleri de unutmadı mask
İzmit Belediyesi bayramda polisleri de unutmadı
‘’Biz boyadık. Ayazmalılara meydan okuyorum!’’ mask
‘’Biz boyadık. Ayazmalılara meydan okuyorum!’’
Pişmaniye üreticilerinden  İzmit Belediyesine teşekkür mask
Pişmaniye üreticilerinden  İzmit Belediyesine teşekkür
Erdoğan'dan kontrollü normalleşme açıklaması! "Pazartesi gününden itibaren" mask
Erdoğan'dan kontrollü normalleşme açıklaması! "Pazartesi gününden itibaren"
Hürriyet: “İsrail’i lanetliyoruz” mask
Hürriyet: “İsrail’i lanetliyoruz”
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı mask
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi mask
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi
Papetti Mahmut vefat etti mask
Papetti Mahmut vefat etti
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı mask
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
Koronavirüs Kocaeli'de dört can daha aldı! mask
Koronavirüs Kocaeli'de dört can daha aldı!

GALERİ

Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim mask
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi mask
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı mask
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi mask
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL