İzmit Belediyesi bayramda da  çevre mesaisinde

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki ot biçme çalışmalarına Ramazan Bayramı’nda da aralıksız devam ediyor. Tam kapanma sürecini değerlendiren ekipler, Turan Güneş Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı ve Demokrasi Bulvarı’ndaki refüjlerde, kaldırım kenarlarında ve yeşillik alanlarda uzayan otları biçti. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeler tam kapanma sonrası için hazır hale getirildi.

TAM KAPANMA MESAİSİ

Ot biçme çalışmalarıyla ilgili konuşan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Amiri Uğur Arslan, “Normal zamanda ana caddeler ve bulvarlarda çalışmak zor oluyor. Sokağa çıkma yasaklarında trafik daha az olduğu için çalışmalarımızı hızlandırdık. Yol kenarlarındaki, refüjlerdeki, yeşil alanlardaki otları temizliyoruz. Çalışmalarımız kent genelinde program dahilinde devam ediyor. İzmitliler için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.