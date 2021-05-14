Murat Cem: İkinci maçta da kazanmamız lazım

Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar, 28 Mayıs akşamı Kocaelispor camiasına en güzel bayram hediyesini vermek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

ÇORUM MAÇINI UNUTMADIK

Murat Cem iki yıl önceki Çorum maçını hatırlatmayı ihmal etmedi ve şu şekilde konuştu: Ankara Demirspor maç çok sıcak ve bunaltıcı bir havada oynandı. Skor avantajını da yakaladık. Ancak bu yıl duran toplardan fazla gol yedik. Beraberliği bu şekilde yakaladılar. Daha dikkatli olmamız gerekiyordu. İki ayaklı bir tur olduğu için ilk maçımızdan avantajlı bir sonuçla döndük.

28 MAYIS ASIL BAYRAMIMIZ OLACAK

İkinci maçta da kazanmamız lazım. Çünkü iki yıl önce Çorum karşısında ilk maçı kazanmış, ikinci maçta yenilmiş ve finali vermiştik. İnşallah öyle bir sonuç olmayacak, turu geçen taraf biz olacağız ve emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bizim bayramımız inşallah 28 Mayıs akşamı olacak. Camiamıza en güzel bayram hediyesini Allah’ın izni ile o gün vereceğiz.