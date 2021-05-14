Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
14 May 2021 - 22:23- Spor G: 14 May 2021 - 22:24

Turgay Karslı: İyi oynayarak turu geçeceğiz

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Turgay Karslı, ilk Ankara Demirspor maçından gereken dersleri çıkardıklarını belirtti ve ikinci maçta iyi oyun sonrasın...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Turgay Karslı, ilk Ankara Demirspor maçından gereken dersleri çıkardıklarını belirtti ve ikinci maçta iyi oyun sonrasında turu geçmek istediklerini ifade etti.

İKİNCİ YARIDAKİ OYUNUN İZAHI YOK

İkinci yarıdaki futbolun etkisizliği ile sözlerine başlayan Turgay Karslı şu ifadelere yer verdi: Ankara’dan galip dönmek istediklerini ancak beraberliğin de kötü olmadığını ifade eden Turgay Karslı şu şekilde konuştu: En baştan belirtmek isterim ki, Ankara Demir maçının ikinci yarısında oynadığımız oyunun bir izahı yok. Ancak yoğun bir sıcak altında mücadele edildiğini de belirtmeliyim.

ZAYIF KALDIK

Oyunun geneline baktığımızda, Ankara’ya galibiyet için gittiğimizi ilk yarıdaki futbolumuzla ortaya koyduk. Duran toplar oyunun kaderini değiştiren faktörlerin başında geliyor. Bu şekilde golü kalemizde görerek bu konuda zayıf kaldık. Belki maçın yorgunluğu, ya da atmosferin gerginliği golü yememize neden oldu.

HERKESİN BİR SIRASI VAR

Küçük bir sahada oynadık. Uzun toplarla, rahatlıkla yarı sahamıza geldiler. Yine de 1-1’lik skor avantajı ile evimize döndük. Buradan gereken dersleri çıkardık. Rövanşta en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacağız. Kadromuzun içinde yer alan tüm futbolcuların oynayabilecek durumda olduğu bir süreçteyiz. Sırası gelen herkes oynayacak. Son olarak tüm Kocaeli halkının, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Müslüman aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

# Kocaeli

14 May 2021 - 22:23 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sakatlanan futbolculardan çok iyi haber! mask
Sakatlanan futbolculardan çok iyi haber!
Büyükşehir, Umut Ramazan’ın bayramda yüzünü güldürdü   mask
Büyükşehir, Umut Ramazan’ın bayramda yüzünü güldürdü  
Avantajı kaptık! “1-1” mask
Avantajı kaptık! “1-1”
Zorlu çeyrek final öncesi Kocaelispor Ankara'da... mask
Zorlu çeyrek final öncesi Kocaelispor Ankara'da...
Adı gibi ÇETİN soyadı KORKMAZ bir savaşçı mask
Adı gibi ÇETİN soyadı KORKMAZ bir savaşçı
Arif Gülen’den Galatasaray’a: Para değil oyuncu istiyoruz mask
Arif Gülen’den Galatasaray’a: Para değil oyuncu istiyoruz
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi mask
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı mask
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı
Papetti Mahmut vefat etti mask
Papetti Mahmut vefat etti
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı mask
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
Milli boksör Rıdvan Horel vefat etti mask
Milli boksör Rıdvan Horel vefat etti

GALERİ

Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim mask
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi mask
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı mask
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi mask
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL