Turgay Karslı: İyi oynayarak turu geçeceğiz

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Turgay Karslı, ilk Ankara Demirspor maçından gereken dersleri çıkardıklarını belirtti ve ikinci maçta iyi oyun sonrasında turu geçmek istediklerini ifade etti.

İKİNCİ YARIDAKİ OYUNUN İZAHI YOK

İkinci yarıdaki futbolun etkisizliği ile sözlerine başlayan Turgay Karslı şu ifadelere yer verdi: Ankara’dan galip dönmek istediklerini ancak beraberliğin de kötü olmadığını ifade eden Turgay Karslı şu şekilde konuştu: En baştan belirtmek isterim ki, Ankara Demir maçının ikinci yarısında oynadığımız oyunun bir izahı yok. Ancak yoğun bir sıcak altında mücadele edildiğini de belirtmeliyim.

ZAYIF KALDIK

Oyunun geneline baktığımızda, Ankara’ya galibiyet için gittiğimizi ilk yarıdaki futbolumuzla ortaya koyduk. Duran toplar oyunun kaderini değiştiren faktörlerin başında geliyor. Bu şekilde golü kalemizde görerek bu konuda zayıf kaldık. Belki maçın yorgunluğu, ya da atmosferin gerginliği golü yememize neden oldu.

HERKESİN BİR SIRASI VAR

Küçük bir sahada oynadık. Uzun toplarla, rahatlıkla yarı sahamıza geldiler. Yine de 1-1’lik skor avantajı ile evimize döndük. Buradan gereken dersleri çıkardık. Rövanşta en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacağız. Kadromuzun içinde yer alan tüm futbolcuların oynayabilecek durumda olduğu bir süreçteyiz. Sırası gelen herkes oynayacak. Son olarak tüm Kocaeli halkının, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Müslüman aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.