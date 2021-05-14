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14 May 2021 - 22:26- Siyaset G: 14 May 2021 - 22:29

AKP Kocaeli, Erdoğan’la bayramlaştı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 81 il başkanıyla gerçekleşen bayramlaşma programına AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MKYK Üyesi Milletvekili Emine Zeybek ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın da katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptığı ve "Dostlarımızı artırıp düşmanlarımızı azaltacağız. Milletin gönlünü kazanamamışsak yaptıklarımızın ne önemi var?" dediği bayramlaşma programına İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ile İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir de bulundukları yerden bağlantı sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her buluşmanın özel ve anlamlı olduğunu belirten Ellibeş, “Cumhurbaşkanımızın Ramazan Bayramı ile ilgili verdiği mesajlar çok önemliydi. Özellikle son dönemde Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya ve orada bulunan Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırılara karşı uluslararası arenade müthiş bir diploması trafiği yaşanıyor. Bu çalışmalar hakkında da bizzat kendilerinden bilgi aldık” dedi.

14 May 2021 - 22:26 - Siyaset

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