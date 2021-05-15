İzmit'te simide zam geldi

Kocaeli’de geçtiğimiz şubat ayında yapılan ekmek zammının ardından simide de zam geldi. Mahkemelik olan ekmek zammının geri çekilmesi beklenirken simide 50 kuruş zam geldi. Yağ, un ve susam fiyatlarının artması ile birlikte Kocaeli Fırıncılar Odası’nın aldığı karar doğrultusunda simit zammı hayata geçti.
ÖNCEKİ ZAMMIN İKİ KATI KADAR ZAM
Alınan yeni zam kararına göre İzmit’in gözde lezzetlerinden ve marka değerlerinden olan simit, 2 liradan 2 lira 5 kuruşa yükseldi. Böylece İzmit’te 100 gram simit 2 lira 5 kuruştan satılmaya başlandı. Kocaeli’de simide son zam ise 1 Aralık 2020 tarihinde gelmişti. O dönemi 1 lira 75 kuruş olan simidin fiyatı 2 liraya çıkartılmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gercek - Durmak yok yolmaya! devam..
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.