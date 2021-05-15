“Vatandaşa damızlık hayvan muamelesi yapıyorlar”

Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, yaptığı basın açıklamasında ülke ve kent gündemini değerlendirdi. Yıldız yazılı olarak yaptığı açıklamada Suç Örgütü Lideri Sedat Peker’in yayınladığı ve bakanları suçladığı videolardan, Kültür ve Turizm Bakanlığının “aşılandım” maskelerine kadar birçok konuya değindi. Bizler kim tarafında yönetiliyoruz diyen Yıldız, maske eleştirisinde vatandaşa damızlık hayvan muamelesi yapıldığı eleştirisinde bulundu.

“BİZLER KİM TARAFINDAN YÖNETİLİYORUZ?”

Görevde bulunduğu süre içerisinden vatandaşı ilgilendiren konuları gündeme getirdiğini ifaden eden Yıldız’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Görevde bulunduğumuz süre içerisinde defalarca vatandaşı ilgilendiren sorunları iletişim mecraları ile dile getirmeye çalıştık. Düşündük ki; bu sorunlar hakkında yeterli kamuoyu oluşursa, çözüm adına da bir takım girişimler başlayabilirdi. Ancak biz sorunları dile getirdikçe çözüm adına neredeyse hiçbir girişim göremedik. Bu sebepledir ki; artık aklımızda tek bir soru beliriyor: “Bizler, kim tarafından yönetiliyoruz?”

ALBAYRAK MI SOYLU MU?

Bakanlığını kendi şirketine gelir kapısı olarak kullanan Ticaret Bakanı tarafından mı? Görevini bıraktığını twitter üzerinden duyurup daha sonra ortalıkta görünmeyen ve görevde olduğu sürede aldığı kararlar ile devletin kasasından yüz milyarlarca doların uçup gitmesine sebep olan Hazine ve Maliye Bakanı tarafından mı? Sosyal Medya mecraları üzerinden organize suç örgütü liderleri ile birbirlerine karşı ithamlar ile atışan İç İşleri Bakanı tarafından mı?

DAMIZLIK HAYVAN MUAMELESİ

Uluslararası bir oturumda yabancı turistlere karşı güven oluşturmak maksadıyla ülkemiz insanlarının gururunu zedeleyen Dışişleri Bakanı tarafından mı? "Enjoy, I'm Vaccinated” yazılı maskeleri kendi sayfasında yayınlayarak, sırf ülkeye döviz gelmesi uğruna, vatandaşına adeta damızlık hayvan muamalesi yapan oteller zinciri sahibi Kültür ve Turizm Bakanı tarafından mı?

“SÜREKLİ KARAR DEĞİŞTİREN"

Salgın sürecinde açıklanan verileri doğru yansıtmadığını itiraf ederek vatandaşa doğru bilgi vermeyen, aşı temini için tayin ettiği aracı firmanın ön ödeme dahi yapamayacak durumda olduğu, özel hastaneler zinciri sahibi Sağlık Bakanı tarafından mı? Sürekli kararlar değiştirerek milyonlarca öğrencinin ve onların velilerinin hayatını darmadağın eden özel okullar zinciri sahibi Milli Eğitim Bakanı tarafından mı? Binlerce küçük esnafın ve işçinin evlerinde kalmak zorunda olduğu bir ortamda, düzenledikleri kapalı spor salonundaki parti kongresine katılanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı tarafından mı?

“SORUMLU MİLLET İTTİFAKI OLUYOR”

Değerli halkımız, geldiğimiz süreç içerisinde 2002 yılından itibaren ülkeyi tek başına yöneten bir iktidar var. 19 Haziran 2018'de :”24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” diyen ve sonrasında ülkesini hem faiz, hem enflasyon hem de döviz konusunda 3. dünya ülkeleri ile yarıştıran bir Cumhurbaşkanı var. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen halen daha vatandaşa sürecin sorumlusu olarak gösterilen, Cumhuriyet Halk Partisi özelinde Millet İttifakı olmaktadır.

"KİMİN YÖNETEMEDEĞİ BELLİ"

Oysa Millet İttifakı, ülkeyi bu hale getiren değil, ülkeyi bu halden kurtaracak olan oluşumdur. O sebeple; iktidar tarafından yapılan her utanç verici harekete karşın, halen daha bu ülkeyi hak ettiği refaha ve huzura kavuşturmaya olan inancımız tamdır. Bu sebeple, geldiğimiz noktada ülkeyi kim yönetiyor? sorusuna net bir cevap veremesekte; ülkeyi kimin yönetemediğini çok iyi biliyoruz. Halkımızın da bu konuda gerekli özveriyi sandıkta göstereceğine tüm benliğimiz ile inanıyoruz. İnanıyoruz ki; aydınlık günler yakındır"