İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Valiliklere gönderildi

TRT Haber'in haberine göre, Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilen genelgede, gerekli tedbirlerin alınması istendi. Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi. Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.
BAKAN SOYLU DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile canlı bağlantıda Süper Lig'de oynanacak şampiyonluk maçlarına ilişkin de uyarılarda bulunmuş ve cumartesi günü oynanacak maçların ardından şampiyonun belli olacağını anımsatmıştı.
Cumartesi günü için İstanbul'da bir diplomasiye ihtiyaç olduğunu anlatan Soylu, şunları kaydetmişti:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Erol Demirbek - trabzonspor veya fenerbahçe nin şampiyon olma ihtimali olmadığından, bu KUTLAMA YASAĞI kararı normaldir . bakalım sporseverler buna uyacaklar mı ?
Erol Demirbek - ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞANAMIYOR AMA FİLİSTİN İÇİN TOPLANILIYOR , KONVOYLAR YAPILIYOR . ÇİFTE STANDART DEĞİL Mİ. ?
Izmit - bakan soylu, Adana demir spor kutlamaları yaparken sesin çıkmadı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.