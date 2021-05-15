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15 May 2021 - 09:59- Gündem G: 15 May 2021 - 11:26

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Valiliklere gönderildi

İçişleri Bakanlığı, valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi gönderdi. Buna göre, cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacak. Stadyumlarda ise belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli olacak.
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TRT Haber'in haberine göre, Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilen genelgede, gerekli tedbirlerin alınması istendi. Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi. Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.

BAKAN SOYLU DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile canlı bağlantıda Süper Lig'de oynanacak şampiyonluk maçlarına ilişkin de uyarılarda bulunmuş ve cumartesi günü oynanacak maçların ardından şampiyonun belli olacağını anımsatmıştı.

Cumartesi günü için İstanbul'da bir diplomasiye ihtiyaç olduğunu anlatan Soylu, şunları kaydetmişti:

"Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa... Sağ olsun hem Giresunlular hem de Adanalılar kutlamaları minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılmış bir görüntü olmadı. Hem kulüp yöneticileri hem de valililerimiz bu konuda çağrıda bulundular. İstanbul'da da kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize iş düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum. Eğer bu konuda İstanbul bir ilke kararı üretirse, hep beraber oturup çağrıda bulunursa zannediyorum ki tam kapanma dönemine bir halel gelmeden, tam kapanma döneminin hemen akabinde bunlar yapılabilir. Böylece Türkiye'de örnek bir hareket kabiliyeti olur düşüncesindeyiz."

# İstanbul

15 May 2021 - 09:59 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Erol Demirbek - trabzonspor veya fenerbahçe nin şampiyon olma ihtimali olmadığından, bu KUTLAMA YASAĞI kararı normaldir . bakalım sporseverler buna uyacaklar mı ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 10:57
02

Erol Demirbek - ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞANAMIYOR AMA FİLİSTİN İÇİN TOPLANILIYOR , KONVOYLAR YAPILIYOR . ÇİFTE STANDART DEĞİL Mİ. ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 10:17
01

Izmit - bakan soylu, Adana demir spor kutlamaları yaparken sesin çıkmadı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 10:06
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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