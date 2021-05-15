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15 May 2021 - 10:06- Gündem G: 15 May 2021 - 11:24

Gölcüklü Dünya Şampiyonu kalbine yenildi

Briçte Dünya şampiyonu olan Gölcüklü Okay Gür, geçirmiş olduğu ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Türkiye Briç Federasyonuna kayıtlı dünya şampiyonu olan Okay Gür, Gölcük’te yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. İnternet üzerinden online platformda arkadaşları ile Briç oynayan Dünya Şampiyonu Gür, oyun sonrası arkadaşlarına  ‘Midem çok yanıyor yatacağım’ diye mesaj attı. Daha sonrasında sonra Gür’e ulaşamayan arkadaşları durumdan şüphelenince Gür’ün yalnız yaşadığı evine gitti.

ADLİ TIP’TAN RAPOR BEKLENİYOR

Gür’ün telefona cevap vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine bir çilingir yardımı ile polis nezaretinde kapıyı açtırdı. Yapılan kontrollerde Gür’ün hayatını kaybettiği belirlendi.  Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Gür’ün kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor ile netlik kazanacak.

FEDARASYONDAN ANMA MESAJI

2006 yılında İtalya’da yapılan Briç Turnuvasında Dünya Şampiyonu olan Okay Gür için Türkiye Briç Federasyonu bir mesaj yayınladı. Federasyondan yapılan açıklamada, “Türk bricinin büyük ismi, Milli sporcumuz, Dünya Şampiyonu Okay Gür'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, Ailesine, dostlarına ve tüm briç camiamıza sabırlar dileriz. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

15 May 2021 - 10:06 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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