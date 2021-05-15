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15 May 2021 - 11:10- Gündem G: 15 May 2021 - 11:13

5 bin TL’ye aldığı klasik otomobiline paha biçemiyor

Kocaeli’de yaşayan klasik otomobil tutkunu doktor, düşük fiyata satın aldığı eski otomobilleri restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor.
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İzmit'te bulunan bir özel hastanede kadın doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Temel Tan, küçük yaşlardan itibaren gelen klasik otomobil merakını hobiye dönüştürdü. Temel Tan, merakını gidermek için yaklaşık 5 bin TL’ye satın aldığı 1973 model Mercedes marka otomobili kaportasından boyasına, döşemesinden motor parçalarına restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturdu. İşinden arta kalan boş vakitlerinde atölyesinde 1973 model otomobili 2 yıl boyunca çalışarak yenileyen Temel Tan, şimdi 1964 model bir otomobili restore etmek için kolları sıvadı.

“PARÇALARIN BAZILARINI ALMANYA’DAN TEDARİK EDİYORUZ”

Restore ettiği otomobillerin çocukluğu döneminde var olan araçlar olduğunu belirten Tan, “Bu aracın benzeri ben küçükken amcamda vardı. Ben de bu işi yapabilir miyim, diye düşündüm. Klasik otomobil yapan insanlarla tanıştım. Gördüm, merak saldım. Sonra denedik. Baktık yapabiliyoruz. Bu arabanın restorasyonu yaklaşık 2 sene sürdü. Sökülmesi, parçaların restorasyonu, boyanması, kaportanın elden geçmesi ve sonrada toplanması. Bulamadığımız nadir parçalar oluyor. Bazılarını Almanya’dan tedarik ediyoruz. İşte gruplar var. Onlarla yazışıyoruz. Elinde olanlardan tedarik ediyoruz. Bazılarını mecburen yaptırıyoruz” dedi.

"İNSANLARIN BAKIŞLARI FARKLI OLUYOR"

Klasik otomobilleri restore edip sürmekten heyecan duyduğunu ifade eden Tan, "30 Ağustos’ta zafer turu vardı Kadıköy’de. Onlara katıldık. Öyle aktivitelere falan katılıyoruz. Beğeniyorlar. Herkes takdir ediyor. Çoğu insanın hayalinde var ama o imkan meselesi. Maddi imkanlar, fiziki ortam, biraz bilgi, tecrübe, biraz da aşk. Sonuçta o da bir araba. Bindiğimiz yeni arabalarda, onlarda araba ama ona bindiğiniz zaman onu siz yaptınız, siz yenilediniz, hayata getirdiğiniz için kendinizle gurur duyuyorsunuz. İnsanların bakışları farklı oluyor, farklı bir araba geziyor. Geçmişe saygı onu, yeniden canlandırmak, sahip çıkmak, değerleri korumak gibi bir şey. İnsan kendini iyi hissediyor. Kendi ile barışık oluyor” diye konuştu.

“YAKLAŞIK 80 BİN TL HARCADIM”

İlk klasik otomobilini yaklaşık 80 bin TL harcayarak restore ettiğini belirten Temel Tan, aracına paha biçemediğini belirterek, “Ben bu aracı 5 bin TL’ye aldım. Yaklaşık 80 bin TL harcadım. Tabi, kendi emeklerim hariç. Onun parayla ölçülür bir tarafı yok bence, tabi maddiyat gerekiyor. Ama benim için para değil bunu başarmış olmak önemli. Bana deseler ki, ‘500 bin lira versek verir misiniz?’ Vermem. Çünkü üzerinde bir tane pasta cilası yok. Her şeyi elden geçmiş durumda” şeklinde konuştu.

# İzmit

15 May 2021 - 11:10 - Gündem

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