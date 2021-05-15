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15 May 2021 - 11:13- Siyaset G: 15 May 2021 - 11:15

Başkan Yıldızlı: “Sandık başında hesap vermeden, helallik yok”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, vatandaştan helallik isteyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a erken seçim çağrısında bulundu.
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Başkan Yıldızlı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bugün Marmaris’teki yazlık sarayından vatandaşlardan helallik isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarına sormak istiyorum. ‘Turistlerin görebileceği her yerdeki insanları aşılayacağız’ dedikten sonra Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın paylaştığı video ile sektör çalışanlarını canlandıran aktörlere  ‘Aşılıyım, eğlen’ yazılı maske taktırarak tüm dünya önünde aşağıladıkları insanlarımız helallik verir mi? Cebindeki son 13 lirasını eşine bırakıp intihar eden baba helallik verir mi? Fıtrat diyerek ölüme terk ettiğiniz, 12 saat sonra yardım ekiplerini yolladığınız Soma Faciası’nda yitirdiğimiz 301 maden işçisi size helallik verir mi? COVID-19’u meslek hastalığı olarak kabul etmeyip, üstüne üstlük ‘rakamlar çarpıtılıyor’ dediklerinde kürsü başından linç ettiğiniz sağlık çalışanları size helallik verir mi? Hala faillerini koruduğunuz Çorlu Tren Faciası’nda ölen insanlarımız ve adalet ararken darp edilen aileleri helallik verir mi?

Açamadığı dükkanına gidip intihar eden esnaf helallik verir mi? Maskesiz mesafesiz lebalep kongrelerde siz deve güreşi tutarken, traktörüne haciz gelen çiftçi, dükkanına ceza kesilen esnaf, başvurduğu halde kira desteği alamayan lokantacı helallik verir mi? Aklımızla dalga geçer gibi tam kapanmaya denk gelen bayramda ücretsiz diye ilan ettiğiniz otoyol ve köprülerin sahipleri olan 5’li çeteye para yetiştirmek için her dakika cebinden 1.156 dolar aldığınız vatandaş helallik verir mi? Kocaeli’nin dört bir yanında tutunamayıp kepenk kapatan esnaf, iş bulamayan müzisyenler, giderlerini ödeyemeyen lokantalar, ürününü satamayan pazarcılar size helallik verir mi? 128 milyar doların hesabını hala vermemişken helallik istenir mi? Yiye yiye bitiremediğiniz milletin hakkını millete teslim etmeden; kuru kuruya helallik istemek olmaz. Erken seçimden artık dönüş yok, Türkiye’nin bu dar boğazdan başka çıkış yolu yok. Sandık başında hesap vermeden, helallik yok”

# Kocaeli, covid-19, yardım

15 May 2021 - 11:13 - Siyaset

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