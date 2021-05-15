Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
15 May 2021 - 11:17- Gündem G: 15 May 2021 - 11:19

499 bin eğitim personeline aşı randevusu açıldı

Türkiye'de corona virüsle mücadele kapsamında 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için aşı randevusu açıldı.
mask

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre; corona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşılanması sürüyor. Şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere 499 bin personele aşı randevusu açıldı. Bu da eğitim camisinin yüzde 40’ını kapsıyor. Bakanlık yetkilileri, tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının hızla açılacağını kaydetti.
# eğitim

15 May 2021 - 11:17 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi bayramda da  çevre mesaisinde mask
İzmit Belediyesi bayramda da  çevre mesaisinde
‘Çay Simit İzmit’ sohbetleriyle  İzmitliler ünlü isimleri ağırlayacak mask
‘Çay Simit İzmit’ sohbetleriyle  İzmitliler ünlü isimleri ağırlayacak
İzmit Belediyesi bayramda polisleri de unutmadı mask
İzmit Belediyesi bayramda polisleri de unutmadı
Eşinin falçatalı saldırısına uğrayan Hanna: Korkmuyorum yaşamak istiyorum mask
Eşinin falçatalı saldırısına uğrayan Hanna: Korkmuyorum yaşamak istiyorum
‘’Biz boyadık. Ayazmalılara meydan okuyorum!’’ mask
‘’Biz boyadık. Ayazmalılara meydan okuyorum!’’
Pişmaniye üreticilerinden  İzmit Belediyesine teşekkür mask
Pişmaniye üreticilerinden  İzmit Belediyesine teşekkür
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi mask
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi
Papetti Mahmut vefat etti mask
Papetti Mahmut vefat etti
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı mask
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı
Normalleşmenin detayları netleşti! Akşam sokak kısıtlaması sürecek mask
Normalleşmenin detayları netleşti! Akşam sokak kısıtlaması sürecek
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı mask
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı

GALERİ

Doğanın altın renkli stüdyosu göreni hayran bırakıyor mask
Doğanın altın renkli stüdyosu göreni hayran bırakıyor
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim mask
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi mask
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı mask
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL