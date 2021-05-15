Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
15 May 2021 - 11:19- Teknoloji G: 15 May 2021 - 11:22

Whatsapp kapanıyor mu? Açıklama geldi

Facebook’un bünyesinde bulunan sohbet uygulaması WhatsApp’ın kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan güncelleme süreciyle ilgili WhatsApp'tan açıklama yapıldı. Şirketin açıklamasında "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" denildi.
mask

Facebook’un bünyesinde bulunan sohbet uygulaması WhatsApp’ın kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan güncelleme süreciyle ilgili şirketten açıklama geldi. WhatsApp’ın açıklamasında “Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

Uygulamayı kullanmak isteyenler için zorunlu olan güncellemeyi kabul etmediklerinde yavaş yavaş uygulamanın bazı alanlarını kullanamayacağı ve sürecin sonunda uygulamayı hiç kullanamayacağı belirtilmişti. Daha önce son tarih olarak duyurulan 8 Şubat, gelen tepkilerin ardından 15 Mayıs’a uzatılmıştı.

15 May 2021 - 11:19 - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Android telefon kullananlar bu mesaja dikkat mask
Android telefon kullananlar bu mesaja dikkat
WhatsApp’a yeni özellik geliyor: İlk kullanacak cihazlar belli oldu mask
WhatsApp’a yeni özellik geliyor: İlk kullanacak cihazlar belli oldu
Türkiye'nin internet hızı belli oldu mask
Türkiye'nin internet hızı belli oldu
Instagram’a silinen fotoğrafları kurtarma özelliği geldi mask
Instagram’a silinen fotoğrafları kurtarma özelliği geldi
Bunu yapmayan WhatsApp kullanamayacak mask
Bunu yapmayan WhatsApp kullanamayacak
Sosyal medyanın zarar ve yararlarını uzmanı anlattı mask
Sosyal medyanın zarar ve yararlarını uzmanı anlattı
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi mask
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi
Papetti Mahmut vefat etti mask
Papetti Mahmut vefat etti
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı mask
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı
Normalleşmenin detayları netleşti! Akşam sokak kısıtlaması sürecek mask
Normalleşmenin detayları netleşti! Akşam sokak kısıtlaması sürecek
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı mask
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı

GALERİ

Doğanın altın renkli stüdyosu göreni hayran bırakıyor mask
Doğanın altın renkli stüdyosu göreni hayran bırakıyor
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim mask
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi mask
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı mask
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL