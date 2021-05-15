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15 May 2021 - 17:10- Gündem G: 15 May 2021 - 17:11

'Çay Simit İzmit’ ünlü isimleri ağırladı

İzmit Belediyesinin kentin tanınırlığını arttırmak ve halka moral olmak için hayata geçirdiği ‘Çay Simit İzmit’ sohbetlerin başkan Hürriyet'in sosyal medya hesabında yayınlandı
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Başkan Hürriyet’in, İzmit’e yeni bir soluk getirmek için hayata geçirdiği ‘Çay Simit İzmit’ sohbetleriyle İzmitliler her ay ünlü isimleri evlerinde konuk edecek. Bir buçuk yıldır süren pandemi nedeniyle sosyal hayattan uzaklaşan vatandaşlar, ‘Çay Simit İzmit’ programıyla birlikte moral bulacak. ‘Çay Simit İzmit’ sohbetleri, hey ay İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in sosyal medya hesabından İzmitliler ile buluştu. Sanata ve sanatçıya destek veren İzmit Belediyesinin kültürel programının moderatörlüğünü oyuncu ve sunucu Çiçek Dilligil yaptı. ‘Çay Simit İzmit’ sohbetleri İzmit’te çekilen ve kenti anlatan ilk düzenli ulusal formatlı program olacak.

İnternet üzerinden geniş kitlelere ulaşması beklenen programda İzmit’e özgü simit, pişmaniye ve mancarlı pide gibi yöresel ürünler tanıtıldı. ‘Çay Simit İzmit’ sohbetleri, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin daha geniş kitlelerce bilinmesine de katkı sağlayacak. Programın ilk bölümü bugün verilecek. İlk programda Çiçek Dilligil’in konukları şarkıcı Fatma Turgut ile komedyen Cem İşçiler olacak. İzmit Belediyesi Atatürk Evi’nde çekilen program İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in sosyal medya hesabından yayınlandı.
# İzmit, destek

15 May 2021 - 17:10 - Gündem

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