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15 May 2021 - 13:56- Gündem G: 15 May 2021 - 13:58

Yerel müzisyenler İzmit Belediyesi ile online konser şöleni yaşatacak

İzmitli müzisyenleri zor günlerinde yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi, çekimleri tamamlanan online konserlerle yerel sanatçılara desteğini sürdürüyor 
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Pandemi döneminden en çok etkilenen sektörlerden olan eğlence sektörünün emekçileri müzisyenleri desteklemek için adımlar atan İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmitli 35 müzisyeni kamera karşısına geçirdi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından ve Youtube Gülümse TV’den yayınlanacak konser için tamamlanan çekimler, Mescidi Aksa olayları ve şehitlerimize saygı nedeniyle ertelenmişti.
 

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN KONSER ERTELENDİ

İzmit Belediyesi öncülüğünde Kocaeli Müzisyenleri Sahne ve Set Çalışanları Derneği ile İzmit Müzisyenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin paydaşlığında gerçekleşen bu konser çekimleri Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında bayramı evinde geçiren İzmit halkına moral ve müzisyenlere de destek olması planlanan çalışma, şehitlerimizin olması nedeniyle belirlenen takvimde yayınlanmadı.
 

ÇEKİMLER GEÇEN HAFTA TAMAMLANDI

Çekimleri 12 Mayıs’ta tamamlanan yerel sanatçılara destek konserleri bayramın birinci günü özel bölümü ilerleyen tarihlerde İzmitliler ile paylaşılacak. Yirmi beşi müzisyen, solist ve vokalle birlikte toplam 35 kişilik ekiple hazırlanan konser etkinlikleriyle, İzmit Belediyesi müzik emekçilerini yalnız bırakmadı. Salgın sürecinde müzisyenlere sağlık kiti ve gıda desteği de veren İzmit Belediyesi, yerel sanatçılara karınca kararınca destekler vererek yalnız olmadıklarını hissettirdi.
 

SAYENİZDE MESLEĞİMİZİ İCRA EDEBİLDİK

Müzisyenlere desteğin süreceğini belirten İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut da çekimleri yerinde takip ederek müzisyenlerin ihtiyaçlarıyla ve talepleriyle yakından ilgilendi. Kendilerine verdiği desteklerden dolayı İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür eden müzisyenler, “Yaklaşık 1,5 yıldır evdeyiz. Sizlerin destekleri ile seyircisiz de olsa mesleğimizi icra edebildik” sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi. 
 

KONSER PROGRAMINDAKİ SANATÇILAR

İzmit Belediyesinin Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Yerel Sanatçılara Destek, Halka Moral Konserleri etkinliğinde yer alan sanatçılar; Rıdvan İşcan, İsmet Küçük, Hüseyin Bertan, Mehmet Çivi, Gökhan Saat, Nazmi Arslan, Okan Saat, Cemil Karaca, Gökhan İşcan, Arda Göbekçioğlu, Metin Yavuz, Nedim Samsa, Yetkin Kunter, Bülent Subaşı, Doğan Aktaş, Mertcan Doğu, Fatih Horoz, Yaşar Baytemur, Koray İsmail Kaptanoğlu, Orhan Meriç, Tahsin Keskin, Nurgül Gezer, Ruşen Abdullahoğlu, Murat Kumru, Deniz Mafizer ve ses sistemleri, kamera çekimleri ve kayıtları paylaşıma hazırlayacak olan teknik ekip.
# Kocaeli, İzmit, destek

15 May 2021 - 13:56 - Gündem

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