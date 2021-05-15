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15 May 2021 - 13:58- Siyaset G: 15 May 2021 - 14:00

BTP liderinin yoğun bayramlaşma trafiği

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve eski yeni bir çok siyasi isim ile bayramlaştı.
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Ramazan bayramının ikinci gününü parti teşkilatları ve diğer partilerle bayramlaşmaya ayırdı. BTP başkanlık divanı üyeleri ve il başkanlarıyla yapılan bayramlaşma programı pandemi nedeniyle online yapıldı. Burada konuşan Hüseyin Baş partisinin tüm mensuplarının bayramını tek tek tebrik etti.

15 May 2021 - 13:58 - Siyaset

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