BTP liderinin yoğun bayramlaşma trafiği

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Ramazan bayramının ikinci gününü parti teşkilatları ve diğer partilerle bayramlaşmaya ayırdı. BTP başkanlık divanı üyeleri ve il başkanlarıyla yapılan bayramlaşma programı pandemi nedeniyle online yapıldı. Burada konuşan Hüseyin Baş partisinin tüm mensuplarının bayramını tek tek tebrik etti.