Esnaf az alıp az sattı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi günleri saat 10.00 ve 17.00’a kadar pazarlar açıldı. Sadece meyve ve sebze ürünleri satan pazarcılar tek günlük açılmadan memnun kalmasa da pazarların açılmasına sevindi. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Esnaf Bünyamin Aygün, “Tek günlük açılma bizim için iyi olmadı ama müşteriler için iyi oldu. Esnaf tek günlük açılmada malların elinde kalmasından korkuyor. Biz de az mal alıyoruz. Önümüzdeki hafta ne olacak onu da bilmiyoruz. Yapacak bir şey yok kararlara tabi ki saygı duyuyoruz. Haftada iki gün ya da her gün açık olmak isterdik. Bu hem müşteriyi hem bizi memnun ederdi” dedi.
KOZLUK PAZARINDA MEYVE SEBZE FİYATLARI
Domates 7 lira
Biber 12 lira
Salatalık 5 lira
Patlıcan 7 buçuk
Fasulye 15
Bakla 10 lira
Taze soğan 3 lira
Roka 2 lira
Maydanoz 2 lira
Pazı 2 lira
Bezelye 10 lira
Kıvırcık 2 lira
Limon 1 lira
Havuç 1 lira
Prasa kilosu 5 lira
Patates 4 lira
Soğan 2 buçuk lira
Sivri Biber 7 lira
Karpuz 8 buçuk lira
Kavun 12 lira
Çilek 18 lira
Elma 3 lira
Sarımsak yarım kilo 20 lira
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Karagöz Ziyaa - Erik ne kadar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.