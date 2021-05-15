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15 May 2021 - 14:29- Gündem G: 15 May 2021 - 14:31

Esnaf az alıp az sattı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında meyve sebze satışları için yerini alan pazarcılar, “tek gün için herkes mal alma riskine giremiyor, önümüzdeki hafta ne olacağını da bilmiyoruz” dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi günleri saat 10.00 ve 17.00’a kadar pazarlar açıldı. Sadece meyve ve sebze ürünleri satan pazarcılar tek günlük açılmadan memnun kalmasa da pazarların açılmasına sevindi. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Esnaf Bünyamin Aygün, “Tek günlük açılma bizim için iyi olmadı ama müşteriler için iyi oldu. Esnaf tek günlük açılmada malların elinde kalmasından korkuyor. Biz de az mal alıyoruz. Önümüzdeki hafta ne olacak onu da bilmiyoruz. Yapacak bir şey yok kararlara tabi ki saygı duyuyoruz. Haftada iki gün ya da her gün açık olmak isterdik. Bu hem müşteriyi hem bizi memnun ederdi” dedi.

KOZLUK PAZARINDA MEYVE SEBZE FİYATLARI

Domates 7 lira

Biber 12 lira

Salatalık 5 lira

Patlıcan 7 buçuk

Fasulye 15

Bakla 10 lira

Taze soğan 3 lira

Roka 2 lira

Maydanoz 2 lira

Pazı 2 lira

Bezelye 10 lira

Kıvırcık 2 lira

Limon 1 lira

Havuç 1 lira

Prasa kilosu 5 lira

Patates 4 lira

Soğan 2 buçuk lira

Sivri Biber 7 lira

Karpuz 8 buçuk lira

Kavun 12 lira

Çilek 18 lira

Elma 3 lira

Sarımsak yarım kilo 20 lira

# koronavirüs

15 May 2021 - 14:29 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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