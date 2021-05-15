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15 May 2021 - 14:35- Gündem G: 15 May 2021 - 14:37

‘’Büyükşehir Belediyesi bizim ailemiz gibi’’

Başkan Büyükakın, Değirmendere’de yaşayan Cahide Baştürk ile İzmit Yenişehir Mahallesi sakinlerinden Hayrettin Aktaş’ı ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Değirmendere’de yaşamlarını sürdüren Cahide Baştürk ile İzmit Yenişehir Mahallesi Hayrettin Aktaş’ı ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık’ın da yer aldığı ziyaretlerde, yaşama sıkı sıkı tutunan Baştürk ve Aktaş’ı kutlayan Başkan Büyükakın, “Kıymetli büyüklerimizi ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladık ve dualarını aldık. Büyüklerimizle ilgilenmek ve onlara sahip çıkmak aynı zamanda geleceğimize sahip çıkmaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak büyüklerimizin sağlıklı ve sosyal hayata katılım noktasında tüm adımları atıyoruz, bundan sonra da atamaya devam edeceğiz” dedi.

“SAĞ OLSUNLAR, BİZİ ÇOK MUTLU ETTİLER”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın gerçekleştirdiği ziyaret için çok mutlu olduklarını dile getiren Cahide Baştürk ve Hayrettin Aktaş, kendilerine her türlü hizmeti veren Başkan Büyükakın’a teşekkür ettiler. Ramazan Bayramı vesilesiyle nazik ziyaretleri için de ayrıca teşekkür eden Baştürk ve Aktaş, desteğe ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına da şükranlarını ifade ettiler. Büyükşehir Belediyesi’ni ailesi gibi gördüklerini de söyleyen Baştürk ve Aktaş, “Tahir Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu bayram bizi yalnız bırakmadı ve ziyaretimize geldi. Sağ olsunlar, bizi çok mutlu ettiler” diye konuştular.

“TECRÜBELERİNDEN FAYDALANMAK BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR”

“Hep birlikte sevinç ve neşe içinde kutlayacağımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle” diyerek ziyaret nedeniyle duygularını ifade eden Başkan Büyükakın, “Kıymetli büyüklerimizi her daim hatırlamak, hizmetlerinde olmak, varsa eksikliklerini gidermek, eksiklikleri yoksa dahi onların tecrübelerinden faydalanmak bizler için çok kıymetlidir. Büyüklerimiz, ülkemizin ve şehrimizin değerleridir. Başımızın tacı, dualarımızın kabulü ve bereketin tüm ülkemiz üzerine yayılması için vesilemizdir. İyi ki varlar” diyerek sözlerini tamamladı.

# Kocaeli, Büyükşehir, İzmit

15 May 2021 - 14:35 - Gündem

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