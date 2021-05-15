Hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktılar

Olay TEM Otoyolu İzmit Tüysüzler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ş. 34 BN 1000 plakalı Peugeot marka otomobili ile TEM Otoyolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde savrularak orta bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki çocukların da aralarında olduğu 4 kişi, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yara almadan kurtulan sürücü, kaza sebebiyle korkan çocukları uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.