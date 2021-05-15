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15 May 2021 - 15:24- Gündem G: 15 May 2021 - 15:26

İzmit Belediyesi pazarcı esnafını yalnız bırakmıyor

İki haftadır cumartesi günleri açılan halk pazarlarında esnafı yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda da pazarcı esnafının yanında oldu
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Pazarcının elinde bulunan meyve ve sebzelerin çürümemesi için İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı halk pazarı genelgesi nedeniyle geçen hafta cumartesi günü kurulan halk pazarları bu hafta da açıldı. İzmit Belediyesinin işgal harcı almadığı 19 semt pazarında pazarcı esnafı yeniden tezgahının başına geçti. İzmit Belediyesinin pandemiyle ilgili tüm tedbirleri aldığı pazar alanlarında vatandaşlar gönül rahatlığıyla alışveriş yaptı.
 

BAYRAM ŞEKERİ TADINDA PAZARLAR

Vatandaşların HES kodu sorgulamasının ardından alındığı pazarlarda sadece yaş meyve, sebze ve fide satışı yapıldı. İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri ve güvenlik güçleri de pazarlarda sıkı denetimde bulundu. Vatandaşlar sadece evlerine yürüme mesafesinde olan pazarlara gidebildi. Saat 10:00 ile 17:00 arasında açık olacak semt pazarlarında sosyal mesafeye ve iki tezgah arasındaki açıklığa dikkat edilerek satışlar yapıldı. İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle pazar alanı girişlerinde karşıladığı vatandaşa bayram şekeri ikram etti.
 

BAŞKAN YARDIMCILARI VE MÜDÜRLER YİNE PAZARDA

İzmit Belediyesinin yönetim kadrosu da Kuruçeşme, Tavşantepe, Yenidoğan, Yenişehir, Dünya Bankası, Çukurbağ, Alikahya, Yeşilova, 42 Evler, Doğukışla, Ayazma, Plaj Yolu, Gültepe, Akmeşe, Doğukışla, Yuvam, Kozluk, Yahya Kaptan ve Topçular’da kurulan pazarları tek tek ziyaret ederek hem bayramlaştı, hem esnafla sohbet etti, hem de denetimleri kontrol etti. İki haftadır pazarlarda kendilerini yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi yöneticilerinin ziyareti esnafı memnun etti.
 

PAZARCI ESNAFI YALNIZ BIRAKILMADI

Pazarları gezen İzmit Belediyesi üst yönetim kadrosu hem alışveriş yaparak pazarcı esnafına destek oldu, hem de belediye başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Sibel Solakoğlu ve Cem Güler Ayazma Pazarı’na, İzmit Belediye Meclis Üyesi Ertuğrul Malçok Tavşantepe Pazarı’na, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet Baştan ve Mehmet Baştürk Yeşilova Pazarı’na, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve meclis üyesi Tuncay Aşkın Plajyolu, Yenidoğan ve Kuruçeşme pazarlarına, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural Yahya Kaptan Pazarı’na, başkan yardımcısı Nurettin Bulut, belediye koordinatörü ve meclis üyesi Devrim Bal ile Zabıta Müdürü Ümit Fındık Kozluk Pazarı’na giderek pazarcı esnafının yanında oldu.
# İzmit, destek

15 May 2021 - 15:24 - Gündem

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