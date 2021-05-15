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15 May 2021 - 15:48- Gündem G: 15 May 2021 - 15:50

Pazarda denetimler sürüyor

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, “Pazar yerlerinin girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında HES kodu sorgulaması yapılıyor ve Kovid-19 şüphesi olan kişilerin pazar alanlarına girmemelerini rica ediyoruz” dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Emniyet Müdürü Erhan Soylu, Jandarma Komutanı Mahmut Nart, Tarım ve Orman Müdürü Fethi Polat, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Zabıta Müdürü Ümit Fındık ile birlikte pazar yerlerinde alınan tedbirleri inceledi, pazarcı esnafının ve vatandaşların bayramlarını kutladı. Denetim ve incelemelerine ilişkin açıklama yapan Kaymakam Cinbir “İzmit’te 14 yerde pazar kuruldu. Pazar yerlerinin girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında HES kodu sorgulaması yapılıyor ve Kovid-19 şüphesi olan kişilerin pazar alanlarına girmemelerini rica ediyoruz. Alınan tedbirlere uyulduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

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Cinbir açıklamalarının devamında ise, “Sosyal mesafeyi ihlal edecek bir yoğunluk oluşmadığı görünüyor. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla alandayız ve süreci büyük bir dikkat ve hassasiyet ile takip ediyoruz. Alınan tedbirlere uyan pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Koronavirüs salgını gibi sıkıntıların yaşanmadığı bayramlara ulaşabilmenin yolu tedbirlere uymaktan geçiyor. Bu vesileyle herkesin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.” diye konuştu.
# koronavirüs, İzmit

15 May 2021 - 15:48 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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