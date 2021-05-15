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15 May 2021 - 16:08- Siyaset G: 15 May 2021 - 16:12

Sarıgül: Kocaeli’de gitmediğim mahalle sokak köy kalmayacak

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bugün Kocaeli’ye geldi. Bayram ziyaretinde basın açıklaması yapan Sarıgül Kocaeli’nin önemine vurgu yaptı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bugün kentimize gelerek partisinin İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan il binasını ziyaret etti. Bayram ziyaretinde Sarıgül’ü İl Başkanı Volkan Karayel, Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Ağıryılmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Saadet Orhan, İzmit İlçe Başkanı Haşmet Uçar, Sakarya İl Başkanı Fahri Yıldız Yalova İl Başkanı Hidayet Çabuk ve partililer karşıladı. İl Binası önünde partili gençler Sarıgül’ü ‘Başbakan’ Sarıgül diyerek karşıladı. Partililer ile bayramlaşan Sarıgül, ülke ve kent gündemini değerlendirdi.

“VATAN SOFRASINDA BÜTÜN YURTTAŞLARIN KARNI DOYACAK”

Önümüzdeki günlerde ilçe kongreleri ve il kongrelerimiz yapacağız. Temmuz ayı sonunda Ankara büyük kurultayımızı yapacağız. Türkiye Değişim Partisi bu üzeni değiştirecek böyle geldi böyle gitmez. Siyasal sosyal, ekonomik sorunlara çözüm olacak kadrolara sahip parti Türkiye Değişim Partisi. Güçlü adımlarla Ankara’ya doğru ilerliyor. Değişim gençleri emin adımlarla ilerliyor. Ankara’ya büyük bir demokrasi sofrası kurmaya gidiyoruz. Her renk, her kültür kendisine yer bulacak. Her yurttaşımız kendi görüşlerini özgür bir şekilde söyleyecek. Türkiye Değişim Partisi iktidarında demokratik bir ortamda ülkemizi yönetmenini zor olmadığını bütün yurttaşlara anlatacağız. Ankara’da kuracağımız vatan sofrasında bütün yurttaşlarımızın karnı doyacak. İnanıyorum yurttaşlarımız bu çağrımıza her geçen gün daha olumlu cevap veriyoruz” ifadelerini kullandı.

 “ESNAFIMIZIN BÜYÜK SIKINTISI VAR”

Sözlerine devam eden Sarıgül, “Yurttaşların ilgisi her geçen gün artıyor. Bugün Kocaeli’de bulunmaktan mutuyum. Kocaeli il başkanımız Volkan Beye Sakarya İl Başkanım Fahri Beye ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Değişim kadınlarının ve gençlerinin gözlerini öpüyorum. Pandemi nedeni ile esnaflarımızı büyük sıkıntısını görüyoruz. Devletimizin ışığı sönmesin ama esnafımızın da ışığı sönmesin. Mutlaka ve mutlaka pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi gerekiyor. Üç buçuk milyon dolaylı olarak 15 milyon çalışanımız var. Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğinin devam etmesini istiyoruz. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlı çalışanlarının beklentileri var. Bunlara da kulak verilmeli. Sağlık çalışanları 24 saat yurttaşlarımız için koşuyor” dedi.

“TİKTOKLAR DEVAM EDECEK”

Kocaeli teşkilatlarını yorumlayan Sarıgül, “Teşkilatlarımız daha yeni oluşuyor. Kurultayımızdan sonra partimize olan ilgi daha fazla olacaktır. Biz sağ ya da sol bir parti değiliz. Biz sağ ve sol ellerimizi birleştiren bir partiyiz. Bana oy vermeyenler ne yaparsa yapsın mantığında değiliz. Zamana ihtiyaç var” dedi. Sosyal medya platformu TikTok’da viral olan videoları ile ilgili de konuşan Sarıgül, “Biz son derece doğalız. Dün akşam Güldür Güldür’de bizimle ilgili muhteşem şeyler vardı. Evlatlar çalışmaları mizah dilli ile gündeme getirdiler. Süleyman Demirel’i, Necmettin Erbakan’ı, Bülent Ecevit’i eleştirirlerdi. Biz oralarda gündeme geldiğimize göre geliyoruz demek. Artık kendimizi anlatabilmenin en önemli koşulu sosyal medya. Bugün iki televizyon var. Biri iktidarın biri muhalefetin televizyonu. Bizim iktidarımız döneminde bütün televizyonlara eşit davranacak. Tiktoklar devam edecek, anasını ağlatacağız” şeklinde konuştu.  

“HELALLİK İSTEMEK EKSİK BIRAKTIK DEMEK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın helallik çıkışı ile ilgili konuşan Sarıgül, “Esnaftan helallik istemek son derece önemlidir. Helallik istemek bir eksik bıraktık demektir. Esnafa en büyük helallik kısa çalışma ödeneğinin devam etmesidir. Biz iktidarın lafları üzerinden muhalefet gibi siyaset yapmıyoruz. Onlar iktidar yanlış bir şey söylesin biz de siyaset yapalım derdinde. Kurultayımızdan sonra AK Parti ile muhakkak helalleşeceğiz. Biz de Ankara’ya zaman tüketmeye değil İktidarın mührünü almaya gidiyoruz” dedi.

“15 GÜNDE BİR KOCAELİ’DE OLACAĞIM”

Seçimlerdeki Kocaeli hedeflerinden bahseden Sarıgül, “Kocaeli’ye büyük önem veriyorum. 1 Eylül’den sonra Kocaeli’de olacağım. Kocaeli’de gitmediğim mahalle, sokak, köy kalmayacak. Kocaeli benim için pilot bölgedir. Biraz daha gaza basmamız gerektiğinin farkındayım. 15 günde bir Kocaeli’de olacağım. Türkiye Değişim Partisi verimli, kararlı bir partidir. Bayağımıza bağlı olan, üretimi destekleyen bir partidir. Partimiz önce devlet sonra partimiz gelir. Türkiye değişim partinin genel başkanlığını delegeler seçmiyor. Milyonlarca üye seçecek. Korkmayı Türkiye değişim partisinde gelin” dedi.

“İLK TURDA İTTİFAK MANTIĞINI DOĞRU BULMUYORUM”

Olası seçim durumunda ittifak yapıp yapmayacağı sorusunu yanıtlayan Sarıgül, “İttifaklar ile ilgili yaptığımız toplantıda birinci turda mutlaka ve mutlaka kendi adayı ile seçime girecektir. Birinci turda ittifak yapılması mantığın doğru bulmuyorum. Biz birinci turda öyle bir aday çıkacağız ki belki de birinci turda ipi göğüsleyecek ve başbakan olacaktır. Ben TDP’mizin çıkacağı adayın son derece güçlü, her kesimi kucaklayan bir aday olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“BAŞARILARIN TEKRAR SAĞLANMASI LAZIM”

Açıklamasının sonlarına doğru Kocaelispor’a değinen Sarıgül, “Ben Kocaelispor’u uzun yıllar takip ettim. Bazı transferlerde bizzat kendim aracı oldum. Bir dönem Rıdvan’ın bile gelmesi için çabaladım. Bazı kentler futbolu ile markalaşır. Kocaelispor’un rekabetlerinin ne olduğunu bilen biriyim. Kocaelispor hakkettiği bir noktada değil. Kocaelipsor’u şahlandırmak lazım. Sefa Sirmen döneminde şahlanmıştı bu başarıların tekrar sağlanması lazım. Bizim iktidarımızda bazı kulüplerin şahlanmasını istiyoruz. TDP iktidarında adamı olanın işi yapılmayacak” dedi.

# İzmit, Kocaeli

15 May 2021 - 16:08 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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İslam Arslanoğlu - Şişli yi beton şehir haline çevirdin sen ve senin gibiler artık seçilemez sahte gülüşünle bu milletten oy alamazsın sen en iyisi bırak bu işi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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