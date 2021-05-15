15 May 2021 - 17:12- Asayiş

Aracın motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Gebze'de bir otomobilin motor kısmına girip sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan kediyi ise çevredeki vatandaşlar salam ve sütle besledi.