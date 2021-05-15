Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
15 May 2021 - 17:12- Asayiş G: 15 May 2021 - 17:13

Aracın motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Gebze'de bir otomobilin motor kısmına girip sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan kediyi ise çevredeki vatandaşlar salam ve sütle besledi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gebze Tatlıkuyu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AUN 42 plakalı otomobilin sahibi, otomobilinin içerisinden kedi sesi geldiğini fark etti. Sesin kaynağını çözemeyen vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otomobilin bulunduğu adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yavru kedinin otomobilin motor kısmında sıkıştığını tespit etti. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yavru kediyi kucaklayan vatandaşlar, aç kaldığını düşünerek elleriyle beslediler.
# Gebze, yardım

15 May 2021 - 17:12 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı! mask
Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı!
Kaza yapan sürücü araç içinde sıkıştı mask
Kaza yapan sürücü araç içinde sıkıştı
Bayram günü evde ölü bulundu mask
Bayram günü evde ölü bulundu
Yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırıp kaçtı mask
Yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırıp kaçtı
Benzin dökülüp yakılan dairede patlama mask
Benzin dökülüp yakılan dairede patlama
Papetti Mahmut vefat etti mask
Papetti Mahmut vefat etti
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi mask
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi
Papetti Mahmut vefat etti mask
Papetti Mahmut vefat etti
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı mask
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı
Normalleşmenin detayları netleşti! Akşam sokak kısıtlaması sürecek mask
Normalleşmenin detayları netleşti! Akşam sokak kısıtlaması sürecek
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı mask
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı

GALERİ

Doğanın altın renkli stüdyosu göreni hayran bırakıyor mask
Doğanın altın renkli stüdyosu göreni hayran bırakıyor
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim mask
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi mask
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı mask
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL