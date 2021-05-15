Hakem Zorbay Küçük olacak

Yarın (Pazar) Kocaeli Stadı’nda saat 20.00’da başlayacak olan Kocaelispor – Ankara Demirspor 2. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçını Adana Bölgesi üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük yönetecek. Direnç Tonusluoğlu’nun son derece kötü bir yönetim gösterdiği Ankara’daki ilk maçın ardından MHK kritik maça çok daha deneyimli bir hakemi atadı.

10 SÜPER LİG, 1 DE KUPA MAÇI YÖNETTİ

Adana Bölgesi Üst Hakemi olan Zorbay Küçük geride bıraktığımız hafta oynanan ve Çaykur Rizespor’un deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü’nü 5-4 mağlup ettiği maçın da hakemiydi. Zorbay Küçük bu sezon 10 Süper Lig, 1 de kupa maçında düdük çaldı. Bu maçların 5’ini ev sahibi takım kazanırken, 4 maç berabere bitti, 2 maçı da deplasman takımları kazandı. Küçük bu 11 maçta toplam 52 sarı, 3 de kırmızı kart çıkardı.