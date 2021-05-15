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15 May 2021 - 18:39- Gündem G: 15 May 2021 - 18:41

Koronavirüs Kocaeli'de 2 can aldı

Koronavirüs nedeniyle Kocaeli'de bugün 2 vatandaşımız hayatını kaybetti
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Mustafa Çimen

İzmit Serdar Mahallesi Sedat Şanbay Sokak üzerinde ikamet eden, SSK emeklisi, 2 çocuk babası Mustafa Çimen (68) Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi kent Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Nazmi Özcan

İzmit Yenidoğan Mahallesinde ikamet eden, İşçi emeklisi, 4 çocuk babası Nazmi Özcan(83)Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kent Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
# İzmit

15 May 2021 - 18:39 - Gündem

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