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15 May 2021 - 18:42- Asayiş G: 15 May 2021 - 18:45

Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi

İzmit'te bir kişiyi öldüren şahıs, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi. Olay yerindeki hareketlilik sürüyor.
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Olay, İzmit'e bağlı Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. isimli şahıs bir kişiyi silahla vurdu. Bölgeye giden jandarma ekipleri ile çatışmaya giren şahsın yakalanması için köyün giriş ve çıkışları kapatıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
# İzmit

15 May 2021 - 18:42 - Asayiş

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