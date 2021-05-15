Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün 204 bin 637 test yapıldı. Semptom gösteren bin 84 kişiyle birlikte toplam 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi.

236 KİŞİ CORONAYA YENİK DÜŞTÜ

Tabloya göre son 24 saatte 236 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 44 bin 537’ye yükseldi. Bugün iyileşen 38 bin 814 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 932 bin 838’e yükseldi.