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15 May 2021 - 21:44- Gündem G: 15 May 2021 - 21:46

Kocaeli'de taraftarların dışarıda şampiyonluk kutlamasına izin verilmeyecek

Kocaeli Valiliği, Süper Lig'in şampiyonunun belirlenmesinin ardından taraftarların dışarıda kutlama yapmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid1-9) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edeceği hatırlatıldı.

Bugün oynanacak maçların sonucunda Süper Lig şampiyonunun belli olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tam kapanma tedbirleri sürecinin ve Kovid-19 pandemisinin halen tehdit olmaya devam etmesi nedeniyle toplu şekilde yapılacak şampiyonluk kutlamalarının salgının yayılımını olumsuz bir şekilde etkileyeceği değerlendirildiğinden; kutlamaların cadde, sokak ve meydanlarda toplu şekilde yapılmasına izin verilmeyecektir. Kutlamaların şimdilik evlerde ve gönüllerde yapılmasını özellikle rica ediyoruz. Şampiyonluk kutlamalarının, salgının etkisini azalttığı bir dönemde, hep birlikte coşkuyla yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari, konusu suç teşkil eden davranışlara da Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler yapılacaktır."

15 May 2021 - 21:44 - Gündem

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