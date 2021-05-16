Gebze Balçık’ta 5 bin m3 depo inşaatı sürüyor

Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda suyun önemi ile birlikte korunması ve depolanması her geçen gün büyük önem arz ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü de, sanayi ile birlikte nüfusu sürekli artan Kocaeli’nin su ihtiyacını depolamak için, 2021 yılı yatırım programı kapsamında, birçok ilçede 50’yi aşkın yeni su deposu inşa ediyor.

TABAN BETONU ATILDI

Bu depolardan birisi de Gebze ilçesinin sanayi bölgelerinden olan Balçık Mahallesi’nde yapılıyor. “Gebze, Dilovası ve Körfez İlçeleri Muhtelif İçme suyu Depo İnşaatı” projesi kapsamında yapılacak 11 adet çeşitli büyüklükteki deponun, kapasite olarak en büyüğü olan 5000 m3 kapasiteli Balçık deposunun, inşa çalışmaları sürüyor. İSU Denizli İçme suyu Arıtma Tesisi yanında inşa edilen deponun, kazı ve hafriyat çalışmaları ardından taban betonu atıldı.

11 DEPO İNŞA EDİLECEK

İhale kapsamında Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde 11 adet yeni depo inşa edilecek. Gebze Balçık’ta 5000 m3’ün ardından Cumaköy’ de 500 m3, Denizli’de 500 m3 ve Elbizli’ de 100 m3, Dilovası ilçesinde Tepecik’te 500 m3, Körfez ilçesinde Kalburcu Merkezde 100 m3, Kalburcu Bektaş’ta 100 m3, Alihocalar’da 100 m3, Kırcaali, Kozluca ve Naipköy’de 50’şer m3 yeni betonarme depolar inşa edilecek. Yeni depoların bağlantı çalışmaları kapsamında üç ilçede toplam 6.2 km uzunluğunda içme suyu bağlantı çalışması da yapılacak.