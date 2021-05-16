Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Hava sıcaklıkları adım adım yükselirken dönem dönem sağanak yağış da etkili oluyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün İstanbul dahil yurdun kuzeybatısında etkili olacak yağışlar yarın yurdun doğusuna kayacak. Hafta boyunca sıcak bir hava gözlenecek, İstanbul’da yağış olmayan günlerde sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak.

YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum, Amasya, Ardahan, Kars çevreleri ile Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.