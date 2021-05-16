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16 May 2021 - 10:25- Gündem G: 16 May 2021 - 10:27

İş Mahkemeleri’nde zemin kaplama ve doğrama işleri yapılıyor

İş Mahkemeleri’nde zeminde seramik döşeme imalatları devam ederken alüminyum doğrama imalatları montajına da başlandı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen 7 İş Mahkemesi’nde hummalı çalışma sürüyor. Yaz aylarında Kadıköy Katlı Otoparkı’ndaki yeni yerine taşınması planlanan İş Mahkemeleri’nde çalışmalar kapsamında zeminde seramik döşeme imalatları devam ediyor. Alüminyum doğrama imalatları montajına başlanılırken sıva alçısı ve saten alçı imalatları ise tamamlandı. Vrf imalatlarının montajına ise devam ediliyor.

3200 M²’LİK ALANDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 3200 metrekarelik alan içerisinde 8 adet Duruşma Salonu,13 adet Hâkim Odası, 13 adet Mahkeme Kalem Odası, 2 adet Arabuluculuk Odası, Vezne Bankosu, 1 Adet Güvenlik Odası ve Duruşma, Hâkim ve Mahkeme koridoru olmak üzere 3 adet koridor bulunacak. Tüm mahallerin zemin kaplaması kaymaz seramikten yapılacak olan çalışmada tavan taşyünü asma tavan kaplaması, duvar alçı sıva ve su bazlı boya yapılacak. Yangına dayanıklı özel alçıpan bölmelerin yanı sıra kapıların kanadı masif ahşap, alüminyum kasalı olacak. Mahallerin ön duvarları ise Alüminyum jaluzi bölme olarak yapılacak.

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDE KABUL EDİLDİ

2019 yılı Temmuz ayındaki Büyükşehir Meclisi’nde İzmit Kadıköy Mahallesi’nde bulunan katlı otoparkın 1. Kat 18 numaralı bağımsız bölümün İş Mahkemeleri tarafından kullanılmak üzere Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahsis edilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu görüşülüp oy çokluğu ile kabul edilmişti.

ÇOK AMAÇLI KATLI OTOPARK

İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Kadıköy Katlı Otoparkı’nda, 805 araçlık otoparkın yanı sıra İSU İzmit İlçe Müdürlüğü, Kadıköy Düğün Salonu ve İcra Mahkemeleri ile icra daireleri bulunuyor.

# İzmit, Kocaeli, Büyükşehir

16 May 2021 - 10:25 - Gündem

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