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16 May 2021 - 10:27- Gündem G: 16 May 2021 - 11:30

Bakanlık kademeli normalleşme tedbirlerini duyurdu

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs sabat 05.00'ten itibaren uygulanacak kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin genelgeyi açıkladı. Akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'de başlayacak. Hafta sonları ise sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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30 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanan tam kapanma tedbirleri yarın sabah 05.00 itibariyle sona eriyor.  Türkiye'de tam kapanma tedbirlerini geride kalacak ve Kademeli Normalleşme olarak anılan yeni bir dönem başlayacak. İçişleri Bakanlığı yarın sabah 05.00'ten geçerli olacak itibaren Kademeli Normalleşme Tedbirlerine ilişkin genelgeyi yayımladı. Bakanlığın tedbirleri 17 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.

İŞTE GENELGEDE YER ALAN MADDELER 

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Ramazan öncesinde olduğu gibi akşamları 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Genelgeye göre haftasonları sokağa çıkma yasakları ise devam edecek. Cuma akşam 21.00'den Pazartesi sabah 5.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 

Çalışma hayatının aksamaması için uygulanan muafiyetler devam edecek. Kötüye kullanımda adli ve idari yaptırım uygulanacak. 

Ayrıca 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne getirilen yasaklarda da değişikliğe gidildi. 18 yaş altına yasak tamamen kalkarken, iki doz aşı olmuş 65 yaş üstü kişilere de gün içerisinde yasak uygulanmayacak. Akşam 21.00'de başlayacak olan yasak ise herkes için geçerli olacak.

Aşı olmayan 65 yaş üstü kişiler ise sadece 10.00 - 14.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Bakanlık ayrıca, "Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır" kuralını getirdi. Turistlere sağlanan izin devam edecek.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Şehirlerarası seyahate ilişkin alınan kurallar ise şöyle;

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemlerde şehirlerarası seyahat yasağı geçerli olacak. Otobüs, uçak ve tren gibi toplu taşıma araçlarıyla seyahat de izin belgesi istenmeyecek sadece rezervasyon yeterli olacak. 

KAPALI OLACAK İŞLETMELER 

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

YEME İÇME YERLERİ

Bakanlık restoran ve kafelerin içeriye müşteri kabul etme yasağını devam ettirdi. İşletmelere, "Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri" izni verildi.

16 May 2021 - 10:27 - Gündem

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