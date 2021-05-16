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16 May 2021 - 11:39- Gündem G: 16 May 2021 - 11:48

Derince'de bekçiler ile taraftarlar arasında gerginlik!

Beşiktaş’ın Süper Lig’de Şampiyon olmasıyla taraftarlar sokağa döküldü. Taraftarlar ile bekçilerin arasında yaşanan şiddet sosyal medyada yankı uyandırdı. Benzer olaylardan birinin de Kocaeli Derince’de gerçekleştiği öğrenildi.

Dilara Polat
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Geçtiğimiz akşam Beşiktaş’ın Süper Lig’de Şampiyon olmasıyla taraftarlar yasağa rağmen kutlama yapmaya çalıştı. Olaya müdahale etmeye çalışan bekçiler ile taraftarın arasında tartışmalar büyüdü. Bazı vatandaşlar ise duruma müdahale etmesi için polis çağırdı. Bekçilerin havaya kurşun sıkması ve taraftarlara şiddet uygulaması sosyal medyada yankı uyandırdı. Ülkenin birçok yerinde yaşanan şampiyonluk kutlamalarına müdahale eden bekçiler ile ilgili görseller Twitter’da çok geçmeden yayıldı. Benzer olaylardan biri de Kocaeli Derince’de yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamalarında dışarı çıkarak yasağı ihlal eden iki taraftar ile bekçi arasındaki gerilim arttı. Olaya şahit olan vatandaşlar ise görüntüleri kayda alarak tepki gösterdi.
# Kocaeli, Derince

16 May 2021 - 11:39 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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