Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
16 May 2021 - 12:19- Gündem G: 16 May 2021 - 12:23

Covid-19’lu hastaya film gibi kurtarma operasyonu

Körfez'de yakalandığı korona virüs sonrası evinde fenalaşan 200 kiloluk 78 yaşındaki kadını kurtarmak için Acil Yardım ekipleri seferber oldu. Balkon demirleri kesilerek evden çıkarılmaya çalışılan kadın, itfaiye sepetine sığmayınca ekiplerin el birliği ile ambulansa taşındı.
Video için play'e tıklayın

Olay, sabah saatlerinde Körfez Atalar Mahallesi Atalar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dört katlı binanın üçüncü katında yaşayan 200 kiloluk 78 yaşındaki G.Ş. adlı kadın, yakalandığı korona virüs hastalığının 8. gününde nefes darlığı çekince 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine 11 pozitif hastanın olduğu binaya itfaiye, sağlık, polis ve filyasyon ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kilosu sebebiyle yürüyemeyen yaşlı kadını evden çıkarmak için balkon demirlerini keserek kurtarma çalışması başlattı.
Balkon demirleri kesilerek evden itfaiyeye ait sepetli araç ile çıkarılması planlanan 200 kiloluk yaşlı kadın, itfaiye sepetine sığmayınca uzun süren çalışmaların ardından el birliği yapan ekipler tarafından binadan indirilerek ambulansa alındı. Özel ambulansa alınan ve daha önce korona virüs aşısı olduğu öğrenilen G.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

# Körfez, yardım

16 May 2021 - 12:19 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! mask
Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı!
Temizlik işçilerinin sanatçı ruhu İzmit’in sokaklarında hayat buldu mask
Temizlik işçilerinin sanatçı ruhu İzmit’in sokaklarında hayat buldu
Macera tutkunlarından Hürriyet’e teşekkür mask
Macera tutkunlarından Hürriyet’e teşekkür
Esnaf az alıp az sattı mask
Esnaf az alıp az sattı
Başkan Büyükakın, ‘’Burayı çiçek gibi yaparız’’ mask
Başkan Büyükakın, ‘’Burayı çiçek gibi yaparız’’
Yerel müzisyenler İzmit Belediyesi ile online konser şöleni yaşatacak mask
Yerel müzisyenler İzmit Belediyesi ile online konser şöleni yaşatacak
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi mask
Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi
İzmit'te simide zam geldi mask
İzmit'te simide zam geldi
Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi mask
Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi
Çocuk parkında cinayet işlendi! mask
Çocuk parkında cinayet işlendi!
Papetti Mahmut vefat etti mask
Papetti Mahmut vefat etti
Normalleşmenin detayları netleşti! Akşam sokak kısıtlaması sürecek mask
Normalleşmenin detayları netleşti! Akşam sokak kısıtlaması sürecek

GALERİ

Takla atan araçta can verdi mask
Takla atan araçta can verdi
Doğanın altın renkli stüdyosu göreni hayran bırakıyor mask
Doğanın altın renkli stüdyosu göreni hayran bırakıyor
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim mask
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi mask
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı mask
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL